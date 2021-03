‘De één vindt het fantastisch wat we doen, maar de ander vindt het heel erg’

CBW doet ‘van alles’ voor jongeren

Club- en buurthuiswerk Edam-Volendam organiseert nog enkele activiteiten voor jongeren gedurende de lockdown. De organisatie kreeg daarvoor toestemming van de gemeente. Het merendeel van de bevolking reageert er positief op, maar niet iedereen. Mede door de avondklok blijven de mogelijkheden beperkt om echt iets te doen voor jongeren. Intussen merkt CBW-directeur Jera van Gelder dat ‘verminderd welzijn zichtbaar begint te worden’ bij hen. De instantie zit niet bij de pakken neer. Men schreef de PX in voor een landelijke pilot, waardoor de Volendamse zaal mogelijk proefvoorstellingen mag gaan organiseren.

Door Laurens Tol





Haastig parkeren kinderen hun fietsen voor het gebouw. Energiek dartelen ze door de schuifdeur naar binnen. Ze spelen deze middag in de grote zaal van de PX. Maar eerst wordt de jongeren naar hun namen gevraagd, welke zorgvuldig worden genoteerd door een begeleidster. Intussen laden andere Sportkoepel-medewerkers nog wat attributen uit voordat het spel kan beginnen.

Het is één van de activiteiten waarvoor het Club- en buurthuiswerk toestemming kreeg om ze te organiseren, zo vertelt directeur Jera van Gelder. Even hingen meer versoepelingen voor jongeren in de lucht. Maar het bleef uiteindelijk alleen bij schoolopeningen en uitgebreidere mogelijkheden om te sporten. Het blijft daarom de komende tijd lastig om meer te doen voor hen.

Jera: ,,Alle activiteiten voor jongeren werken het best in de avonduren. ‘Club Soda’ is bijvoorbeeld heel belangrijk. Dit zijn bijeenkomsten van jonge mensen waarbij geen alcohol wordt geschonken. Door de avondklok kunnen we dit nu niet organiseren. We hebben wel toestemming gekregen van de gemeente om overdag een aantal dingen te doen voor kinderen en jongeren. Op dit moment zijn bijvoorbeeld meiden van rond de zestien jaar bezig met het bakken van taarten. Morgen ontvangen we twee groepen die een spel doen waarbij veel leukigheid komt kijken. Eerst komen kinderen van 9 tot en met 12 jaar, daarna de jongeren van 13 tot en met 16. We doen dus wel van alles.”

Jera is blij dat het CBW in ieder geval iets kan betekenen voor jongeren in een tijd waarin velen van hen het moeilijk hebben, afgaande op verschillende onderzoeken. Toch worden de activiteiten niet overal met gejuich ontvangen. ,,We treden er niet uitgebreid mee in de publiciteit, omdat sommige mensen er boos van worden. De maatschappij is zo verdeeld op het moment. De één vindt het fantastisch wat we doen, maar de ander vindt het heel erg. Dat is een lastige situatie.”

De CBW-directeur werkt veelal thuis. Toch heeft zij soms contact met jongeren en ziet dan dat zij het niet makkelijk hebben. ,,Ik zie een soort gelatenheid bij hen. Een verminderd welzijn begint wel zichtbaar te worden. 90% van de jongeren houdt zich aan de maatregelen, maar de somberheid begint nu wel toe te slaan. Normaal gesproken ben je op deze leeftijd bezig met naar buiten gaan en je sociaal te ontwikkelen. Die mogelijkheid is er nu niet en dat is volgens mij helemaal niet goed. Alleen al voor de ontwikkeling van hun hersenen. Dat is wel verdrietig. Het is te hopen dat het deels opengaan van de middelbare scholen gaat helpen om het welzijn van jonge mensen te verbeteren.”

Het kabinet verruimde vorige week de mogelijkheden voor jongeren om samen te sporten. Dit betekent een uitkomst voor een grote groep. Maar het deel dat creatief bezig wil zijn in groepsverband, valt daarmee tussen wal en schip. Toch kunnen deze jonge mensen eveneens terecht bij het CBW. ,,We kregen ook toestemming om op het creatieve vlak dingen te organiseren. Daarom gaan er op kleine schaal nog steeds knutsel, teken- en muzieklessen door. Uiteraard alleen als mensen zich er goed bij voelen, anders bieden we het online aan.”

Het CBW meldde onlangs haar podium PX aan bij het ministerie van VWS om proefoptredens te kunnen organiseren waarbij de bezoekers intensief worden gevolgd. Met als doel dat voorstellingen uiteindelijk weer veilig kunnen plaatsvinden. De Volendamse zaal maakt kans om een van de negentien testlocaties te worden. ,,Vanaf april gaan er op deze plekken gecontroleerd kleinkunst-voorstellingen draaien. Als je wordt uitgekozen, mag je vier van deze evenementen organiseren. Daarbij moeten de bezoekers van tevoren en na afloop worden getest met een sneltest. Ik hoop van harte dat wij daarvoor worden uitgekozen. Dat is natuurlijk maar de vraag, want zowel poppodia als theaters kunnen meedoen. Daar zijn er duizend van in Nederland. Maar door hier aan mee te doen, probeer je toch iets. Het zou voor iedereen heel fijn zijn als we weer voorstellingen mogen inplannen.”

Voor het CBW blijft het de komende tijd roeien met de riemen die zij tot haar beschikking heeft. De laatste versoepelingen bieden mogelijk weer wat meer perspectief voor jongeren en de samenleving als geheel. Volgens Jera was het een welkome beslissing van het kabinet. ,,Ik zie jongeren somber worden, maar hetzelfde zie je bij ondernemers. Voor de hele samenleving is het dus goed dat er weer kleine stappen kunnen worden gezet.”