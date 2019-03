CDA op de markt en dijk voor verkiezingscampagne

Zaterdag om 13.00 uur gingen de plaatselijke raadsleden en enkele leden van de Provinciale Staten van het CDA op pad om folders van de Christen Democraten uit te delen op de markt en de dijk. Onder hen ook de Volendammer Jaap Bond, die Gedeputeerde is in de Provincie Noord-Holland en op de derde plaats van de kieslijst 6 staat.

Ook het kort geleden geïnstalleerde raadslid John Schokker liep flyerend rond. John is lijstduwer voor het CDA met de verkiezingen voor de Waterschappen. Omdat het regenachtig weer was met een harde wind, was het rustig op de markt. Ook diverse marktkooplieden waren niet gekomen vanwege het slechte weer. Dat weerhield de CDA’ers er niet van om flyerend rond te gaan om zo voor een groene golf te zorgen. Dit in de hoop om stemmen te winnen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen woensdag a.s.