Cheque van 5.000 euro van VAB Afbouwgroep voor CarMar

Vrijdagmorgen kon Jan Tol, de voorzitter van Stichting CarMar, in het kantoor van VAB Afbouwgroep aan de Marconistraat 20, een cheque t.w.v. € 5.000,-- in ontvangst nemen uit handen van Edwin Kras en Johan Smit namens de directie van VAB Afbouwgroep.

Op 1 januari bestond VAB Afbouwgroep 25 jaar en daarom was er op 16 december jl. een feestelijke bijeenkomst in Café De Dijk. Aan de relaties werd gevraagd, dat mocht men iets willen schenken, men een bijdrage kon doen voor Stichting CarMar. Zodoende kon Jan Tol (Nonnie) vrijdag dit mooie bedrag in ontvangst nemen. Tevens werd door Johan Kes, namens de VAB nog een overeenkomst ondertekend, waarmee het afbouwbedrijf 5 jaar tot de ‘Carmar Club van 100’ toetreedt. De geste werd zeer op prijs gesteld door Jan Tol.