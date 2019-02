Cheque van 5750 euro van KTS voor Stichting CarMar

Tijdens het concert “Game – Set – Match” bij het afscheid van sporthal De Seinpaal, werd het licht en geluid verzorgd door King Trading Showtechniek. Ton Koning (van KTS) heeft hier met zijn crew méér dan uitgepakt.

Mega geluid- en lichtinstallaties werden in de sporthal voor het allerlaatste concert opgesteld. De muziek tijdens dit concert werd verzorgd door het Filantropisch Orkest en de Flegmatieke Zonderlingen. Een groot deel van de kosten die gemaakt moesten worden voor de opbouw van de installaties is door Ton Koning (van KTS) gesponsord. Zodoende kon Jan Tol (Nonnie) van Stichting CarMar zaterdagmorgen in het pand van King Trading Showtechniek een cheque t.w.v. 5750 euro in ontvangst nemen. Ze stonden hier bij de ‘trots’ van Ton, die vroeger drummer was in o.a. Maddog. Namelijk zijn Ludwig-drumstel uit 1977.