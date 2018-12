Circusvoorstelling met luchtacrobatiek in PX

In Pop- en Cultuurhuis PX in Volendam en De Singel in Edam vinden al geruime tijd circuslessen plaats. Zo is door het Club- en Buurthuiswerk de PX Circusvoorstelling opgezet. Er zijn zo’n 30-tal kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar die de circuslessen volgen die hier gegeven worden. En na 9 lessen volgde er een echte circusvoorstelling.

Die was donderdagmiddag in PX te doen. De grote zaal was omgetoverd tot een piste en de tribunes zaten bomvol met ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma, vriendjes en vriendinnetjes. Er was een heuse spreekstalmeester die de vele optredens en circusacts aankondigde. Voor het eerst was hier ook luchtacrobatiek te zien wat door de kinderen heel mooi werd opgevoerd.