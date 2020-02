Clownslessen op de basisscholen

In het kader van het cultureel lesprogramma op de basisscholen van de SKOV, is door coördinator Marleen Kras ook dit jaar weer Pauline Theunissen van het Slabaktheater benaderd om voor alle groepen 3 de clownslessen te verzorgen.

Als eerste waren de Petrusschool A en de Sint Jozefschool aan de beurt. Aan elke groep worden drie clownslessen gegeven. Donderdag was de derde les van het Clownesk Theater in de gymzaal van ’t Kofschip. In deze lessen leren de jongens en meisjes hoe ze een clown kunnen spelen.

De basisprincipes van de clown, zoals bewegingen, emoties en praten als een clown, worden door Pauline voorgedaan. Op deze speelse manier leren de kinderen zichzelf te presenteren voor de groep. De clownslessen worden nu voor het zesde jaar op de basisscholen gegeven en de leerlingen vinden het geweldig.