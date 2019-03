Clownslessen voor alle leerlingen groep 3

Door Marleen Kras van de Culturele Commissie van de SKOV is voor alle jongens en meisjes van de groepen 3 van de basisscholen in Volendam wegens groot succes voor de vijfde keer een leuke activiteit opgezet, namelijk het Clownesk Theater.

Door Pauline op ten Berg-Theunissen, van het Slabak Theater uit Edam, worden drie clownslessen gegeven van een uur. De eerste les was op 9 januari in ’t Kofschip. Afgelopen woensdagmorgen was de clownsles voor groep 3 van de Petrusschool met o.a. struikelen met dozen en tegen een deur aanlopen (dit is slapstick), goochelen en djabber. Nog tot vrijdag 26 april duren de lessen van het Clownesk Theater op de 9 basisscholen in Volendam in het kader van het cultureel lesprogramma.