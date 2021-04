Communievieringen van de Sint Petrusschool

In de Vincentiuskerk waren zondag jl. de eerste twee Eerste H. Communievieringen voor de leerlingen van groep 4B van de Petrusschool. Vanwege de Coronabeperkingen was de klas in twee groepen verdeeld, zodat er om 9.00 en 11.00 uur Communievieringen waren.

De kerk was prachtig versierd met erebogen, grote foto’s van de Communicantjes en mooi gemaakte tekeningen die aan koorden waren opgehangen. Boven het altaar hing met grote letterplaten “Eerste H. Communie Sint Petrusschool”.

Voorganger tijdens deze feestelijke vieringen was kapelaan Goos. Er was eerst een ontvangst in de pastorie. Via het plein en de hoofdingang betraden de jongens en meisjes de kerk. Met vol enthousiasme werden de liedjes gezongen en gebeden voorgelezen.