Communievieringen van start gegaan

Het heeft heel wat voeten in aarde gehad. Vanwege het Coronavirus moesten de in mei geplande Eerste Communievieringen in de Volendamse parochie enkele malen uitgesteld worden. De knoop is uiteindelijk doorgehakt en in november vinden de feestelijke vieringen nu in aangepaste vorm plaats.

De groepen dienen in tweeën te worden gesplitst, zodat er maximaal 15 Communicanten zijn. Alleen de ouders mogen de Eerste Communievieringen bijwonen, omdat er vanwege Corona maar 30 mensen in de kerk mogen.

Zondag in de Sint Vincentiuskerk was de Communieviering voor de kinderen van de Jozefschool, waarin Pastoor Stomph de voorganger was. In de Mariakerk waren er twee Communievieringen voor de jongens en meisjes van groep 4 van de Springplank, waarin Kapelaan Goos voorganger was.