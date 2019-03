Computerschermen van Binckbank krijgen tweede leven op Petrusschool

Kantoorapparatuur dat zijn beste tijd heeft gehad, belandt meestal bij het afval. Dit lot stond ook 30 afgeschreven computerschermen op het hoofdkantoor van Binckbank te wachten. ,,Doodzonde”, aldus Jan Molenaar, die al acht jaar werkzaam is voor de beleggingsbank. ,,Op ons kantoor zijn we overgestapt naar een groter formaat, maar er mankeert helemaal niets aan deze schermen.” Jan vroeg daarom aan de directie of zij deze schermen misschien cadeau wilden doen aan de Petrusschool, waar zijn vijfjarige zoontje Miles op dit moment in de kleuterklas zit en hij zelf midden jaren tachtig begin jaren 90 alle klassen doorlopen heeft. Binckbank ging direct akkoord met dit sympathieke voorstel.

Door Leonie Veerman

Afgelopen donderdag bracht Jan de schermen naar de school. ,,Dit is super”, zegt Kees-Jan Steur – ICT-er van de school – wanneer hij een wagentje vol apparatuur naar binnen rolt. ,,Onze huidige schermen zijn nog veel ouder en van een kleiner formaat dan deze, dus de leraren en kinderen zullen blij zijn met deze upgrade.”

Wanneer alle computerschermen in de hal staan brengt dit bij de mannen een warm gevoel naar boven. ,,Mooi dat deze schermen nog een tweede leven krijgen”, zegt Jan. ,,In deze wegwerpmaatschappij waarin we tegenwoordig leven, doet het me goed om te zien dat we steeds meer bewust en duurzaam met spullen omgaan. Ik ben er trots dat Binckbank, al is het op kleine schaal, hier ook enthousiast in mee gaat.”

De school is het volledig met Jan eens, maar wanneer gevraagd wordt of de Petrusschool misschien nog behoefte heeft aan andere spullen, en wellicht een oproepje wil doen, wordt er even nagedacht. ,,We wachten op wat er op ons pad komt.”