Nathalie Smit wil ondernemers bedienen met innovatief Volendam Business Center

Concentreren, inspireren en (net)werken

Menig ondernemer telt af tot woensdag 2 januari. Dan opent Volendam Business Center in de Bellstraat haar deuren. Hier kunnen entrepreneurs terecht voor een eigen kantoor, fulltime bureau in een gedeelde werkruimte óf een flexplek voor één of meerdere dag(en). Het innoverende initiatief van Nathalie Smit wordt een professionele en inspirerende werkplek waar je je kunt concentreren, maar ook gelijkgestemden treft. ,,Want thuiswerken is soms wat eenzaam en vol met afleiding”, zegt de 30-jarige bedenker zelf. ,,Dit is de oplossing.”

De eerste aanmeldingen stromen al binnen. Volendam Business Center zit op de bovenste verdieping van het splinternieuwe en donkerkleurige gebouw in de Bellstraat, met fraai uitzicht over de Julianaweg. ,,Het pand heeft heel veel ramen, is superlicht en alles is nieuw”, verzekert Nathalie.

Constructies

Volendam Business Center heeft een oppervlakte van ongeveer 245 vierkante meter tot haar beschikking. Daarin bevinden zich onder meer een aantal kantoren, een gezamenlijke werkruimte met losse bureaus, een vergaderruimte voor tien personen, een keuken en een wc-groep. De gezamenlijke werkruimte is tevens te huur als grote zaal voor presentaties. ,,De vaste kantoren zijn voor ondernemers die bijvoorbeeld privacygevoelig werk hebben, klanten willen ontvangen of een training willen geven”, verklaart Nathalie. ,,In de gezamenlijke werkruimte starten we met tien werkplekken. Dat is eventueel nog uit te breiden, maar het moet ook niet te lawaaierig worden.”

Er zijn diverse constructies beschikbaar. Je kunt bijvoorbeeld voor één vaste dag per week een plek huren, maar ook voor drie of vijf dagen per week. Wil je meer flexibiliteit, dan biedt de tienrittenkaart uitkomst. De spreekkamers zijn per dag te boeken. De abonnementen voor de werkplekken en kantoren hebben een looptijd van zes maanden. De prijzen zijn te vinden op www.volendambusinesscenter.nl.

Nathalie: ,,De plekken zijn online te reserveren, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Alle aanmelders krijgen een activatiecode om de deur mee te openen en een wificode voor supersnel glasvezelinternet. Er zijn uiteraard ook een printer en goede koffiemachine aanwezig. De bedoeling is dat we doordeweeks van 8.00 uur tot 18.00 uur geopend zijn. Met het oog op de toekomst denk ik al na over avond- en weekendopenstelling. Dat laat ik afhangen van de vraag. Eerst maar eens de deuren openen.”

Zo heeft ze meer toekomstplannen. ,,Zoals het aanbieden van relevante workshops en presentaties, zodat je voor een leuk bedrag wat extra info kunt krijgen. Dat soort dingen zie ik wel zitten.”

Populair

Nathalie is van huis uit fysiotherapeut en werkzaam bij Kirchhoff Fysio in Sportcentrum Atlas. Het runnen van Volendam Business Center doet ze naast haar vaste baan. Ze liep al twee jaar rond met dit idee, dat vooral in grote steden heel populair is. ,,Wat ik onder meer leuk vind aan mijn werk als fysiotherapeut, is het netwerken en het coachende gedeelte”, vertelt ze. ,,Vorig jaar zomer ben ik al een mastermind-groepje gestart, samen met nog wat ondernemers. Dat vond ik zo leuk. Het was fascinerend om te zien hoe ondernemers elkaar kunnen versterken en energie kunnen geven. Ik dacht: dit moet groter kunnen.”

Zo geschiedde. In april dit jaar bezichtigde ze het pand in de Bellstraat. Ze was direct verkocht, schreef een businessplan en trok de stoute schoenen aan. De rest is geschiedenis. ,,De meeste oplossingen in Volendam zijn voor ondernemers behoorlijk aan de prijs. Kantoorruimtes zijn al snel 800 euro per maand en zitten dan in veel gevallen niet eens op een fijne locatie. Vergaderruimtes zijn vaak al helemaal niet te betalen. Hier willen wij met Volendam Business Center verandering in brengen.”

Ze besluit: ,,Ik zou zeggen: zoek niet verder en kom een keer langs!”