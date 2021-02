Contouren nieuwe Vincentiusschool

In de Willem Tholenstraat is Klies en Jozef Bouw voortvarend aan het bouwen aan het nieuwe gebouw van de Vincentiusschool. Op deze plaats stond voorheen De Zuidwester en dit schoolgebouw is gesloopt.

Nadat de funderingswerkzaamheden zijn afgerond, is de opbouw van de school nu in volle gang. De contouren zijn al goed zichtbaar, want van houten panelen is de school al opgebouwd. Hier komt natuurlijk nog beplating tegen de buitengevel.

Met hulp van Mick Kraanverhuur werden de houtdelen snel geplaatst en kan er verder aan de afwerking gewerkt worden. De bouw loopt prima op schema. De planning is dat na de zomervakantie in het nieuwe schooljaar de Vincentiusschool in gebruik genomen kan worden.