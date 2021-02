Cor en Ingrid kunnen elkaar er goed bij hebben…

Liefde is…

Ze zijn alweer bijna 27 jaar samen. Cor & Ingrid. Dat ze het zo lang volhouden, is volgens het stel een wonder en dat ze ooit samen zijn gekomen evenzo. ,,Ik was 17 en Cor 24”, begint Ingrid Bootsman, beter bekend als Ingrid Skippie. ,,Ik was met Miranda Keizer op stap en die zat achter Theo Snoek aan. Een vriend van Cor. Op een gegeven moment komt Miranda terug en toen stond ik te zoenen met Cor. Ze zei nog tegen me: ‘wat doe jij nou? Wie is dat?’ Cor Kemper dus.”

Dit wordt echt niets, houdt Ingrid zichzelf dan nog voor. ,,Cor Kemper. Die naam. Dat lijkt wel een oude man”, zei ik nog. ,,Dus het was meteen klaar. Cor Kemper, daar ga je niet mee. De week erna zaten we weer naast elkaar in het Hemeltje. Ik dacht bij mezelf ‘in godsnaam’, dan ga ik nog wel een keer mee. Dat kan geen kwaad. Toen we buiten liepen, zei hij tegen me ‘denk maar niet dat ik ooit verkering met je neem. Want, ik ben 24 en jij bent 17, dus dit wordt niets’. We zijn inmiddels bijna 27 jaar verder.”

Pit en romantiek. De codewoorden van de relatie tussen Cor & Ingrid. Want Cor heeft ook zijn romantische kantje. ,,Nadat we een paar keer met elkaar mee waren geweest, ging ik op vakantie met vriendinnen en hij ging met vrienden naar Ios. Dat is nog op het nieuws geweest ook. Een eiland vol drank, drugs en seks. Ik miste hem vreselijk, maar dacht bij mezelf, dit was het dan. Toen ik op Schiphol kwam, zei mijn moeder echter ‘wat denk je? Die man was aan de deur.’ Die man! Had-ie een cd’tje onder mijn kussen gelegd van Luther Vandross: ‘My Endless Love’. Dat heeft-ie dan wel weer.”

Cor (lachend): ,,Dat zoeken mensen niet zo snel achter me, maar ik ben gewoon een hopeloze romanticus. Het is niet zo dat ik het iedere dag doe, want het moet natuurlijk wel bijzonder blijven. Ik heb haar bijvoorbeeld ook ten huwelijk gevraagd met een videoband. Ze wilde wat geks. Net als All You Need Is Love op televisie. Dus heb ik een opname gemaakt met mijn schoonzus Margret en ’s ochtends een ontbijt op bed geregeld bij Baltus of zo. Dat was toen net nieuw. Lag ze daar met een megakater op bed – helemaal geen trek in brood – en toen drukte ik die videoband in de recorder.”

,,’Nou daar zit je dan’, hoorde ik ineens”, gaat Ingrid verder. ,,Ik dacht nog ‘wat is dit nou?’ Kwam-ie in eens in beeld met een heel verhaal dat eindigde in ‘wil je met me trouwen?’ In godsnaam dan maar, dacht ik nog. Nee, geintje. Dat was wel heel erg leuk. Toen was-ie wel echt romantisch.” Dus trouwt Ingrid toch met Cor Kemper. De man waar ze zeker niet mee zou gaan. ,,Het gekke is nog dat ik hem minimaal twee keer in de week officieel wil vermoorden, maar toch doe ik het niet. Ik hou hem er toch nog even bij. Hij heeft namelijk ondanks alles toch iets pittigs.”

Pittig is Cor zeker als-ie zich naar eigen zeggen ‘overgeeft’ en een hele dag met zijn vrouw gaat winkelen. ,,Dan gaan we een dagje naar Amsterdam of welke stad dan ook waar je kunt winkelen. We zijn overal geweest. Zelfs in Barcelona. Daar heb ik haar nog een keer mee verrast. Reden we naar Eindhoven met de auto samen met haar ome Theo Mooijer en tante Hilly Smit. Dus Ingrid dacht al ‘hey leuk, ‘winkelen in Eindhoven. Tot we dus naar het vliegveld gingen. Ging ik samen met Theo eerst in de rij voor Kopenhagen staan, daar houdt Ingrid helemaal niet van, maar stapten uiteindelijk toch over naar de gate van Barcelona. Toch weer dat romantische, hè? Verder fietsen we ook veel de laatste tijd. We hebben afgelopen zomer een elektrische fiets gekocht en dat bevalt erg goed.”

Het is niet alleen maar romantiek wat de klok slaat, want Ingrid bedakt ook nog wel eens met haar man. ,,Cor lust nogal graag een borreltje en daar is op zich niets mis mee, maar het kan nooit gewoon. Zo hebben ze hem al een keer uit de haven moeten vissen. Had-ie net een nieuwe fiets van mijn moeder gehad en was-ie met fiets en al de haven in gereden. Hij had een godsmazzel dat er twee jongens toevallig in de buurt waren, anders was-ie verzopen. Of een keer met kermis toen ik niet mocht drinken, kwam-ie me kietvol halen in de Pompadour waar ik werkte. Onderweg over de markt, vroeg iedereen hoe het met hem ging. Bleek dat-ie voorover van de trap was gevallen in de Joppekop en in de ambulance had gezeten. Wist meneer niets meer vanaf. Afijn, dat soort dingen gebeurde nog wel eens. Twee jaar terug lag zijn teen er nog af.”

Ondanks alles zijn ze nog steeds samen en zullen ze dat ook wel blijven. Cor: ,,Vroeger had ze het wel eens over stellen die zo verliefd samen fietsten of die je op Facebook zo verliefd zag doen met hartjes en zo. Die zijn inmiddels allemaal uit elkaar. Wij zijn nog samen, hebben twee geweldige zoons, Don & Randy en ons cadeautje Curly waar we ontzettend trots op zijn. We zijn het regelmatig niet met elkaar eens, maar dat is niet erg. Dat is wellicht ook de reden dat we nog samen zijn. Er moet namelijk wel een beetje pit in de relatie zitten.”