Corona testbus op parkeerterrein Parallelweg

De corona testbus staat sinds 22 februari weer in Volendam. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht om te testen op het coronavirus. De openingstijden zijn elke dag van 8.30-12.00 uur en van 12.45 uur-15.15 uur.

De testbus staat op de parkeerplaats van de toeristenbussen in de Parallelweg. Als men zich op corona wil laten testen dient men wel een identiteitsbewijs mee te nemen. Door een testbus in de wijk zelf te plaatsen, hoopt de GGD dat meer mensen zich laten testen en dat besmettingen vroeg opgespoord worden. In de testbussen wordt de pcr-test afgenomen.

Dit is de test die GGD altijd uitvoert. Hierbij stuurt de GGD het testmonster naar een lab. De uitslag is 24-48 uur na afname van de test bekend. Kijk voor meer informatie op de website van de GGDZW.