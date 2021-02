Coronagevallen bij FC Volendam

Lange tijd ging het aan FC Volendam voorbij, maar aan de vooravond van de uitgestelde ontmoeting met Go Ahead Eagles is de selectie getroffen door enkele gevallen.

Nadat vorige week Marco Tol vanwege een positieve test ontbrak tegen De Graafschap, moesten Micky van de Ven, Joey Roggeveen, Martijn Kaars, Mo Betti en Dyllandro Panka zondagmorgen verstek laten gaan voor de aanvankelijk geplande wedstrijd in Deventer. Maandagmorgen werden zij - opnieuw - getest in de catacomben. Vanwege privacy-redenen wil de club niet bevestigen of het om corona gaat en heet het dat de spelers 'ziek' zijn.



Zondagmorgen reed FC Volendam vergeefs naar Deventer, waar pas laat tot afkeuring van de bevroren grasmat werd overgegaan. ,,Dat was balen. De veldverwarming bleek niet aangezet, dus deze rit had ons bespaard kunnen blijven", aldus trainer Wim Jonk. ,,Nu waren we zes uur kwijt en vervolgens wordt de wedstrijd anderhalve dag later (dinsdagavond 18.45 uur) ingepland, dat is geen ideale voorbereiding voor een wedstrijd waar best wat spanning op staat."





Foto: Micky van de Ven (op de knieën) ontbrak ook de afgelopen dagen.