Culicafé wil ‘jong en oud verbinden’

‘Culicafé De Ontmoeting’ hoopt deze maand haar deuren te openen. Dit nieuwe ontmoetingscentrum aan de Volendamse Friese Vlaak moet een verbindende factor worden tussen oudere en jongere bewoners van de Broeckgouw. De afgelopen tijd is er met veel toewijding aan gewerkt door de organisatie. Tal van activiteiten plande men al in. Het wachten is nu nog op de benodigde vergunning.

Door Laurens Tol