Daelynn Kalkwarf mascotte van FC Volendam

Maandagavond was de 11-jarige Daelynn Kalkwarf, die woont in de Boegstraat, de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Haar ouders Claudia Horn en Youri Loos en zus Priscilla Kalkwarf waren ook in het Kras-stadion present.

Via de Kidsclub van FC Volendam had Daelynn Kalkwarf het mascotte-zijn gewonnen. Samen met arbiter Nagtegaal liep de mascotte het veld op waarbij de wedstrijdbal werd opgepakt en zij meehielp met de toss. Na afloop van de met 3-4 verloren wedstrijd huldigde Daelynn de ‘Man of the Match’ en dat was Boy Deul die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk kreeg aangeboden. Haar favoriete speler van FC Volendam is Marco Tol, die maandag geblesseerd was, en de beste voetballer ter wereld Messi.