Dakstaalconstructie Huis van CarMar wordt geplaatst

Maandag zijn medewerkers van Siem Steur Staalconstructies begonnen met het plaatsen van de dakconstructie op de nieuwbouw van het Huis van CarMar in de Broeckgouw. Daarmee is het hoogste punt van de bouw bereikt.

Alleen de puntdaken komen er nog op. In het Huis van CarMar komen 16 appartementen voor jong volwassenen met een beperking. Door de Stichting CarMar worden al geruime tijd acties ondernomen om geld in te zamelen voor de bouw. Zo kan men ook obligaties kopen om dit project te ondersteunen. De bouw verloopt prima op schema door de vakmensen van Van den Hogen Bouwbedrijven. De planning is dat rond Kerstmis het Huis van CarMar geopend en in gebruik genomen kan worden.