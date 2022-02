Damon Mirani: ‘Tweede helft onherkenbaar Volendam’

,,We begonnen heel goed. Een hoog ritme, prima positiespel. Na een kwartiertje trad er al wat verval op, kwamen we minder in beweging”, zei FC Volendam-aanvoerder Damon Mirani over de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (2-0).

Door Eddy Veerman

,,Maar je gaat met 2-0 de rust in en geeft bijna niets weg achterin. In de tweede helft was het echter een onherkenbaar Volendam. Dan gebeurt er iets waardoor we allemaal stil vallen. En ik vind het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen: het is wel duidelijk dat we niet meer voetballen, laten ons achteruit dringen. Gelukkig pakte Filip een paar goede ballen en er wordt her en der wat weggewerkt. Dan moet je het zo maar oplossen en de nul houden, maar dat het beter moet is een ding wat zeker is.”

,,Het is iets ongrijpbaars. Elke keer is er iets dat in een te laag ritme gaat of dat we een verkeerde keuze maken, waardoor we niet meer lekker aan het voetballen komen. Op de training ziet het er goed uit, maar in de wedstrijden komt het er te weinig uit.”

,,Maar het is wel belangrijk dat we steeds de punten blijven pakken. Tuurlijk doe je dat het liefst met mooi voetbal. Het kan gewoon vele malen beter en dat moet als je dit wilt vasthouden. We leiden deze avond een paar keer dom balverlies en dat kan tegen goede ploegen catastrofaal zijn. Zoals een maandag tegen Roda JC. Dan moet het wéér beter.”