Dankbaar op weg naar nieuwe uitdaging

Ergens in het gesprek glimlacht Micky van de Ven bescheiden, haast verlegen als een tiener, wanneer voorbij komt welke clubs vorig seizoen voor hem op de tribune zaten of op afstand met interesse de verrichtingen volgden van dé ontdekking van de Keuken Kampioen Divisie. Hij durft ze niet te noemen. ,,De top van de top, zeg maar…” Barcelona, Borussia Dortmund, ze werden genoemd. Toen FC Volendams technisch directeur Jasper van Leeuwen in het interview van vorige week met hem en Wim Jonk zei dat ‘als we de tijd vijf jaar vooruit schuiven, het nog wel eens zou kunnen zijn dat we dan huidige FC-spelers in de Champions League zien spelen’, doelde hij ongetwijfeld mede op de Wormerveerder. Nét twintig, vol vuur in zijn verdedigende spel, gezegend met een angstaanjagende dribbel én inmiddels aanvoerder. Terwijl het maar weinig scheelde, of hij had de opleiding van FC Volendam vaarwel gezegd, omdat hij geen vertrouwen voelde.

Door Eddy Veerman