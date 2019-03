Danslessen voor groepen 4 van de basisscholen

Als onderdeel van de culturele lessen op de basisscholen van de SKOV in Volendam zijn er dit jaar weer de danslessen. Door Marleen Kras, coördinator van het cultureel lesprogramma, zijn Lize Keizer-Zwarthoed en Ramon Kes weer benaderd om de danslessen te geven aan de jongens en meiden van de groepen 4.

De eerste drie lessen zijn onder leiding van Lize en de laatste dansles wordt gegeven door breakdancer Ramon Kes. Op 10 januari ging de eerste streetdansles van start op de Petrusschool. Donderdagmiddag waren de twee groepen 4 van de Springplank aan de beurt. In de gymzaal werd door de leerlingen heel fanatiek op de muziek gedanst, waarbij Lize Keizer-Zwarthoed de danspassen voordeed. De allerlaatste dansles is in juni voor ’t Kofschip en de Blokwhere.