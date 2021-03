Dave aardt uitstekend bij AZ

Tal van talenten braken vorig seizoen door bij AZ en dan mag je als zestienjarige Volendammer best trots zijn als de nummer drie van de eredivisie het tekenen van jouw eerste contract pontificaal op de hoofdpagina van haar website plaatst. Dave Kwakman (16) glimlacht bescheiden. Hoe zijn toekomst er in de voetbaljungle ook uit zal zien, het dagelijks om half vijf ’s morgens opstaan, de vele ritjes op en neer en het leven volledig in te richten naar de voetbaldroom hebben hem in ieder geval een verbintenis tot medio 2024 opgeleverd. En zijn rugzak is sowieso al gevuld met prachtige ervaringen.

Door Eddy Veerman