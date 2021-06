Liefde is…

Dave en Daniëlla vinden de rust bij elkaar

‘Dave wie?’, ‘Dave van Daniëlla’, ‘O, die Dave! Ja, die ken ik wel.’ Ik heb me inmiddels wel geschikt in de rol als ‘man van…’, lacht Dave Kwakman. Hij is inmiddels al vijftien jaar samen met Daniëlla en hun relatie kwam op een wel heel bijzondere manier tot stand. Daniëlla: ,,Het voelde vanaf het eerste moment direct goed.”

Door Jan Koning





Daniëlla Spenkelink verhuist van Nijverdal naar Volendam. Ze woont een tijdje samen, maar op het moment dat haar relatie aan alle kanten rammelt, komt ze Dave Kwakman tegen. ,,En dan sta je open voor bepaalde avances”, lacht ze. ,,De eerste keer dat ik hem tegenkwam, was in de voortuin bij Jaap Pink. Ik liep langs en Dave begroette me wel heel hartelijk.” Dave, die op dat moment net een relatie achter de rug heeft, ziet de opvallende verschijning wel zitten. ,,Ik zei direct tegen Jaap ‘dat is wél een mooie vrouw’. Niet wetende dat wij niet veel later samen zouden gaan wonen.”

Tussen het moment van de eerste ontmoeting en het moment dat de twee bij elkaar intrekken, zit namelijk minder dan een jaar. Daniëlla: ,,Toen we elkaar voor de derde keer troffen, vroeg ik aan Dave of hij misschien connecties had met woonruimte. Waarop hij zei: ‘Je kunt ook bij mij komen wonen. Ik heb een kamer over en ben toch altijd weg’.”

Dave: ,,Ook een manier om iemand te versieren, haha. We hebben vervolgens eerst een kopje koffie gedronken bij de Pompadour en daarna ben ik nog met haar op het Leidseplein geweest in Amsterdam. Ik kocht een beer en zo’n hartjesballon voor haar en op de terugweg toen ik haar afzette in de Conijnstraat – weer bij Jaap Pink in de straat – gaf ik haar een kus in de auto. Onze eerste kus.”

Na de tweede kus trekt Daniëlla direct bij Dave in. ,,Dat was na twee keer kussen, inderdaad”, lacht ze. ,,Ik weet nog dat ik tegen mijn vader vertelde dat ik weer verliefd was en bij iemand was ingetrokken. Het eerste wat hij zei was; ‘toch niet weer, hè’.” Dave ligt dubbel van het lachen. ,,Dat was wel een mooie binnenkomer, inderdaad. Was ook nog wel een dingetje toen ik voor het eerst die kant op moest. Gelukkig klikte het vanaf moment een.”

Daniëlla: ,,Ik val ontzettend op donkere uitstralingen en ja, dan maakt de rest niet zoveel meer uit, haha. Het was ook wel grappig toen Dave voor het eerste mijn oma ontmoette. Ze pakte Dave gelijk bij zijn handen vast – zoals omaatjes dat doen – en zei: ‘jeetje, wat een mooie jongen.’ Hij was dus goed gekeurd.”

Al heel snel is Daniëlla zwanger van hun eerste kindje, dochter Elena. ,,En weer een belletje naar mijn ouders dus. Pap en mam, ik moet jullie iets vertellen. Ik ben zwanger. Tranen van geluk? Nou, het eerste wat mijn vader zei: ‘nu al?’ Haha!”

Na Elena volgt zoon Duncan en samen vormen ze inmiddels een typisch Volendams gezin. Dave (lachend): ,,Nou typisch Volendams wil ik het niet noemen. Het ging niet allemaal zoals het hoort, natuurlijk. Eerst honderd jaar verkering, dan samenwonen, trouwen en kinderen. Het ging allemaal wat sneller. Toch voelde het ook echt goed.” Daniëlla: ,,Absoluut liefde op het eerste gezicht en ik denk dat het op een af andere manier zo heeft moeten zijn dat ik hierheen moest komen. Als dat niet was gebeurd, hadden wij elkaar namelijk nooit ontmoet.”

Het smoorverliefde gaat na verloop van tijd over op houden van. ,,Dave is ongelooflijk lief en zorgzaam, maar kan ook heel temperamentvol zijn. Dat is echt dat Thaise, haha. Daar hebben wij ook wel eens botsingen over gehad.” Dave: ,,Dat hoort erbij en problemen zijn er om op te lossen. Het zijn geen onoverkomelijke dingen en daar praat je dan later over. Of eerlijk gezegd, praat ik er dan liever niet meer over, maar dan komt ze even later naar me toe: ‘hey, nog effe over laatst, hè?’ en dan kan ik er niet meer onder uit. Dat is uiteindelijk alleen maar goed, want anders blijft het toch in de lucht hangen en je kunt het maar beter uitgesproken hebben.”

Beiden hebben ze een ‘losbollig’ leven achter de rug, zoals ze zelf aangeven. Vanaf het moment dat ze samen zijn, zijn ze echter in veel rustiger vaarwater terechtgekomen. Dave: ,,Ze houdt mij in balans, zorgt voor rust in mijn leven en dat is precies wat ik nodig heb. Het hoeft allemaal niet meer zo uitbundig, alsof het nooit op kan. We kunnen nu ook veel meer genieten van het huisje, boompje, beestje en vooral van elkaar. We doen echt heel veel samen en met de kinderen en daar kan ik ontzettend van genieten.”

Daniëlla: ,,Ik denk dat we vooral de rust bij elkaar gevonden hebben. Dat we elkaar gewoon heel goed aanvoelen en in onze waarde laten. We zijn ook totaal niet jaloers. Als ik bijvoorbeeld een knappe jongen tegenkom, dan zeg ik dat gewoon. Op vakantie bijvoorbeeld, kwam ik een politieagent tegen en ik zeg tegen Dave; ‘Daar zou ik nou wel eens door gearresteerd willen worden.’ In plaats van dat-ie dan jaloers gaat lopen doen, zegt-ie; ‘ga effe naast hem staan, dan maak ik een foto, haha!”