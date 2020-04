DBC-expertteam geeft online les

Aanvankelijk klonk er gejuich in de aula, toen op vrijdag 13 maart tijdens de middagpauze alle leerlingen van het Don Bosco College (DBC) naar huis werden gestuurd, vanwege de door de overheid opgelegde maatregel. Maar niet veel later kwam ook bij de leerlingen het besef dat de eindexamens in gevaar zouden komen. ,,We gingen direct aan de slag om een nieuw rooster te maken waarin examenkandidaten verspreid over het schoolgebouw hun laatste toetsing zouden kunnen afleggen”, vertelt Marcel Buijs. ,,Maar twee dagen later volgde het bericht van de minister-president dat de scholen voor onbepaalde tijd helemaal niet meer open mochten.” Inmiddels ondersteunt de mentor van klas 1 VWO Cambridge zijn leerlingen online, vanuit het zelfgebouwde thuisstudiootje in zijn zonnige serre.

Door Kevin Mooijer

,,Sinds het sluiten van de scholen moeten docenten improviseren om leerlingen te kunnen begeleiden”, begint de Volendammer zijn uitleg. ,,Wij hebben op het DBC een Microsoft Teams-expertteam opgericht. Dat wij zogenaamde experts zijn, houdt in dat wij één dag meer ervaring hebben dan onze collega’s”, lacht hij. ,,We hebben die week vier lange bijeenkomsten gehad over het optimaliseren van het op afstand studeren. Na alle informatie doorgestuurd te hebben naar collega-docenten en leerlingen, hebben we nog vier dagen bij elkaar gezeten om vragen van gebruikers te beantwoorden en ik moet zeggen dat het systeem inmiddels geweldig werkt.”

Twee weken later is het zelfs routinewerk voor de docenten van het Don Bosco College. ,,Aan het begin van de week bepaalt de docent op welke dag en welk tijdstip hij of zij beschikbaar is voor welke klas. Dit tijdstip wordt in het Teams-programma – waar zowel docenten als leerlingen kunnen inloggen – online gezet. Vervolgens is het een kwestie van inloggen, joinen en je bent vanuit huis aanwezig bij de les.”

‘Een geweldig draaiend

systeem, maar we waren

ons er direct van

bewust dat de

kwaliteit van het

reguliere onderwijs

niet haalbaar zou zijn’

Foto: Marcel Buijs ondersteunt als mentor van klas 1 VWO Cambridge zijn leerlingen online vanuit zijn thuiswerkstation.