DBC-team Helios gaat voor goud met de Young Solar Challenge

Dit jaar neemt een team van het Don Bosco College deel aan de Young Solar Challenge. Docente Linda Cruijff had dit vorig jaar gezien op een school in Purmerend en zij vond het ook een goed project voor de Volendamse school.

Want met het bouwen van een Solar-boot komt duurzaamheid en techniek volop aan bod. DBC-directeur Jaap Braakman werd hiervoor benaderd en hij was er een groot voorstander van. Door Linda Cruijff werden leerlingen van 5 Atheneum en 4 Havo benaderd en de meiden en jongens waren meteen dolenthousiast. Er werd ingeschreven voor de Young Solar Challenge en de spullen voor de te bouwen boot, werden als een bouwpakket opgestuurd. Daarna zijn de leerlingen meteen begonnen met het bouwen van de Solar-boot en hun team heet Helios. Er moet nog flink doorgewerkt worden want de eerste race is op 10-11 mei.