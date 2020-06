Martin en Bianca, als vrienden door het leven

‘De ander het geluk gunnen, dat is échte liefde’

,,Bianca was 27 en ik 21 toen we écht samen kwamen”, vertelt Martin Tol. ,,Later ben ik ingeruild voor een nog jonger exemplaar, haha! Meestal is het andersom, maar dit keer was de man de pineut.” Bianca: ,,Het dubbele jonger ongeveer. Als ze te oud worden, dan kan het wel weer, haha.” Een verhaal over twee mensen die laten zien dat je uit elkaar kunt gaan en toch vrienden kunt blijven.

Door Jan Koning

Martin Tol & Bianca Vos deelden ruim negen jaar lief en leed. In die tijd werden ze ouders van de tweeling Mirddyn & Raven. ,,Dat het uiteindelijk over is gegaan, is eigenlijk mijn schuld”, begint Bianca schuldbewust. ,,Ik werd verliefd op Frank.” Martin: ,,Ik zie dat anders. Er ging een heel traject aan vooraf. We kregen op jonge leeftijd een tweeling, hadden allebei een druk bestaan, namen verkeerde afslagen en groeiden uit elkaar. Tot we op een gegeven moment dachten; ‘Hè, wat is er gebeurd?’ Dan is het eigenlijk al te laat.”