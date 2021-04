De Blokwhere deed mee met de Nationale Buitenlesdag

Dinsdag 13 april was het weer Nationale Buitenlesdag, een initiatief van IVN Natuureducatie en Jantje Beton. Leerlingen van 185 basisscholen in de provincie Noord-Holland gingen deze dag met hun leerkrachten naar buiten om op een verfrissende manier les te krijgen.

Dat is twintig procent van alle basisscholen in Noord-Holland. Van taal en rekenen op het schoolplein worden kinderen niet alleen vrolijk, ze bewegen meer, hun concentratie gaat omhoog, de leerstof blijft beter hangen en de buitenlucht is gezond.

Ook De Blokwhere in De Broeckgouw deed mee aan de Nationale Buitenlesdag. Op het schoolplein was een parkoers uitgezet voor een verkeersles, waar de kinderen met hun fietsjes, steps en skelters over konden rijden.