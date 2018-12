Volendams bedrijf Mercuur Bouw verheugd over eindresultaat

‘De bouw van deze sporthal smaakt naar meer’

Komende zondag vindt de opening plaats van de nieuwe Sporthal De Seinpaal. Het Volendamse bedrijf Mercuur Bouw tekende voor de bouw van dit project. André Boon was hiervoor als projectleider verantwoordelijk en gaf leiding aan het projectteam ‘Sporthal de Seinpaal’. Hij werkte samen met een groep specialisten om deze verantwoordelijke taak tot een goed einde te brengen. De Nivo-verslaggever sprak met Boon over dit interessante bouwproject.

In ons land worden regelmatig sporthallen gebouwd en vaak levert dit mooie resultaten op. Er wordt alleen niet vaak bij stilgestaan dat zo’n bouwproject veel voeten in aarde heeft. Zo leverde ook dit traject allerlei uitdagingen op. Een sporthal kan zeker niet uitsluitend op de tekentafel worden ontworpen.

Eisen

Projectleider André Boon legt uit: ,,De verenigingen die gebruik gaan maken van het gebouw hebben meegedacht over allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld de vloer van de hal. Daarbij heeft NOC*NSF bepaalde eisen gesteld waaraan moderne sporthallen moeten voldoen.” Hierbij doelt Boon bijvoorbeeld op de bruikbaarheid en afmetingen van het veld voor wedstrijden. Daarnaast zijn er veiligheidsregels, zoals het voorschrift dat een stopcontact op minimaal zeven meter hoogte dient te worden bevestigd.” Hierdoor wordt vermeden dat sporters er per ongeluk mee in aanraking kunnen komen.

Een bouwproject met een korte tijdspanne als bij Sporthal de Seinpaal vraagt om goede sturing en bijsturing door de projectleiding. De projectleider vertelt: ,,We hebben iedere vier weken een bouwvergadering gepland en om de twee weken een werkbespreking. Deze bijeenkomsten waren echt nodig om iedereen scherp te houden, zeker nu het in de bouw enorm druk is. Hierdoor moesten er ook vroegtijdig afspraken worden gemaakt.”

De projectleiding bij de bouw van deze sporthal bestond naast leider Boon uit uitvoerder Remco Smit, werkvoorbereider Carlo de Punder en de directeur van Mercuur Bouw Chris de Boer.

Arbeidsintensief

Aan de bouw van de sporthal heeft een grote groep mensen meegewerkt. Boon legt uit: ,,Soms waren er wel veertig mensen tegelijkertijd aan het werk op de bouwlocatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: timmerlieden, onderaannemers en installateurs.” Deze laatste groep had volgens Boon de belangrijkste rol in het bouwproject. Mercuur Bouw werkte voor dit installatiewerk samen met de bedrijven Smit Elektra’ uit Volendam, Schermer uit Hoorn en Dekker uit Middenbeemster. Het tekenwerk is uitgevoerd door het grote architectenbureau ‘AGS’. Dit bedrijf is ervaren in het ontwerpen van sporthallen.

Mercuur Bouw is tevreden met het eindresultaat van het project ‘Sporthal de Seinpaal’. Het bedrijf kijkt dan ook reikhalzend uit naar de officiële opening van komende zondag. Hierbij zullen veel projectmedewerkers aanwezig zijn. ,,We zijn als bedrijf trots dat we in deze gemeente een gebouw als dit hebben mogen bouwen. Het smaakt zeker naar meer!”, besluit de projectleider.