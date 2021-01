De enige zonnestralen op zondag

Zondagmorgen werden door M. Boom van de zonsopkomst twee mooie foto-opnames gemaakt. Het waren zo’n beetje de enige zonnestralen van die dag. Opvallend veel wandelaars kwam men zondag tegen aan de Haven en op de Zeedijk tussen Edam en Volendam.

Het was voor menigeen even een frisse neus halen en in beweging zijn. Op de dijk lopend had men zondagmorgen een prachtig uitzicht op de zonsopkomst. In de loop van de ochtend en middag werd het somberder weer, maar gelukkig bleef de regen achterwege.