Bedrijf in Beeld

De Goudsmid maakt unieke sieraden voor iedere gelegenheid

‘Met passie en vakmanschap ontwerpen wij unieke sieraden’. Zo luidt de slogan van De Goudsmid, dat zich in mei vorig jaar in het centrum van Volendam vestigde. Joy-Elisabeth de Jong (34) uit Monnickendam heeft, na elf jaar als goudsmid op Curaçao te hebben gewerkt, haar zaak uitgebreid door een locatie in de Sint Jozefstraat te openen. ,,Ik ontwerp sieraden, maar verzorg ook onderhoud en reparaties”, vertelt ze. ,,Samen met de klant kijk ik wat de wensen en mogelijkheden zijn. Of we nu iets moeten repareren of aanpassen, of bijvoorbeeld bestaande gouden of zilveren sieraden omsmelten om iets nieuws van te maken, alles is mogelijk.” Van trouwringen tot communiesieraden en van geboortesieraden tot verlovingsringen, de Goudsmid is de specialist die de klant voorziet van een uniek, op maat gemaakt sieraad.

Door Kevin Mooijer

,,Ik ben van jongs af aan altijd al bezig met creatieve dingen”, begint Joy haar verhaal. ,,Tijdens mijn eerste stageperiode liep ik mee bij de lokale goudsmid. Ik leerde daar in een week wat je normaal in een jaar op de vakschool leert. Ik wist eigenlijk direct dat ik in dit vakgebied verder wilde.”

De Monnickendamse rondde de vierjarige opleiding aan de vakschool af en kreeg al gauw een professionele functie aangeboden. ,,Van een ervaren goudsmid kreeg ik de vraag of ik voor hem op Curaçao wilde werken. Ik heb die kans met beide handen aangepakt en startte mijn carrière als goudsmid in een tropisch oord. Vanuit een prachtig, oud landhuis runnen we de goudsmederij.” In 2010 nam Joy de zaak over van haar werkgeefster. ,,Ik nam een personeelslid aan en met zijn tweeën hebben we de zaak jarenlang gerund, tot ik uiteindelijk terug wilde naar Nederland.”

Joy heeft in totaal elf jaar op Curaçao gewoond en gewerkt. ,,De goudsmederij op Curaçao is nog steeds van mij, maar wordt nu gerund door mijn collega. Ieder jaar ga ik er een paar weken naartoe om de werkzaamheden van haar over te nemen zodat zij op vakantie kan. Voor mij voelen die weken in zo’n klimaat natuurlijk ook deels als vakantie. Voor iedereen dus een mooie situatie.”

De vele jaren ervaring die Joy-Elisabeth inmiddels achter de rug heeft maken haar een specialist in het ontwerpen van bijzondere sieraden. ,,Samen met de klant kijk ik wat de wensen en mogelijkheden zijn. Een leek heeft natuurlijk weinig kennis van de mogelijkheden binnen het restaureren en ontwerpen van sieraden. Het is een vak apart waar heel veel bij komt kijken. Daarom vertel ik de klant altijd graag welke opties we allemaal hebben met betrekking tot hun verzoek. We lopen samen door het hele proces: kunnen we eventueel oud goud hergebruiken? Welk type edelsteen gaan we gebruiken? Hoe gaan we de steen precies zetten? Naarmate de klant zich er bewust van wordt wat alle mogelijkheden zijn, komen we tot een product dat voor hem of haar perfect is.”

Joy voert veel reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan sieraden uit maar het komt ook veel voor dat mensen met oude sieraden komen om er iets nieuws van te laten maken. ,,Ik smelt het goud of zilver dat bijvoorbeeld een moeder meeneemt om en maak er een mooi sieraad voor de trouwerij van haar dochter van. Nu de communietijd er weer aankomt ben ik weer veel bezig met het ontwerpen van sieraden voor deze gelegenheid.”

Naast de persoonsgerichte werkzaamheden beschikt De Goudsmid tevens over een mooie collectie met unieke, zelfgemaakte sieraden. ,,Ieder sieraad is exclusief omdat ik het zelf maak. De klant is hoe dan ook de trotse bezitter van een uniek sieraad.” De garantie van exclusiviteit, de persoonlijke aandacht en de kundige ambacht die De Goudsmid levert hebben al tot menig tevreden klant geleid. ,,Het is mijn passie om iets van waarde voor de klant te creëren. Vaak heeft een oud sieraad emotionele waarde voor iemand. Als we het dan een nieuwe bestemming kunnen geven door van dat materiaal iets nieuws voor een (klein)kind te maken, dat is toch prachtig?”

Ga voor meer informatie en foto’s naar de Goudsmid Facebook- of Instagrampagina. De Goudsmid bevindt zich aan de Sint Jozefstraat 9A te Volendam. Telefoonummer: 0623392580.