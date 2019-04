De Goudsmid Volendam geopend in de Sint Jozefstraat

Vrijdag vond de opening plaats van De Goudsmid Volendam aan de Sint Jozefstraat 9a. Hier is Joy-Elisabeth de Jong haar goudsmeden atelier/winkel begonnen. Een ruimte van het pand is ingericht als atelier, waar Joy-Elisabeth haar grote passie, met haar handen werken met edelmetalen en iets moois maken voor de klant, kan uitvoeren.

De opening van De Goudsmid Volendam was vrijdag vanaf 17.00 uur. Veel genodigden waren naar het knusse pand gekomen om Joy-Elisabeth te feliciteren en geluk te wensen. Onder het genot van een drankje en hapje kon het atelier/winkel bekeken worden. De Goudsmid Volendam is echt gebaseerd op een eigen collectie edelsmeden sieraden. Daarnaast voert Joy-Elisabeth een mooie collectie Nobilia sieraden. De Goudsmid Volendam is geopend op di-do-vr-za van 10.00-17.00 uur. Ook kan men een afspraak maken, tel. 0623392580.