De Halve Maen afgemeerd in de Volendamse haven

Na ruim 5 jaar afgemeerd te hebben gelegen in de haven van Hoorn, is afgelopen zaterdag om 13.30 uur de replica van het VOC-schip De Halve Maen voor nog onbepaalde tijd aangelegd in de Volendamse haven. Met stormachtig weer werd de tocht gevaren.

Bij binnenkomst werd de bemanning van De Halve Maen door wethouder Hans Schütt welkom geheten. Aan het noorder havenhoofd heeft dit prachtige schip een mooie en opvallende ligplaats gekregen.

Vanaf de havenkade is er een schitterend uitzicht op dit historische schip, dat in de avonduren in verschillende kleuren verlicht wordt. Zo heeft Volendam er tijdelijk een toeristische attractie bij gekregen.