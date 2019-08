Michèle Pruiken Thuiszorg Nederland bezorgt zieke mensen nieuw gevoel van kracht

De helende werking van haar

Je komt er niet voor je plezier. Misschien is het zelfs beter als je nog nooit van Pruiken Thuiszorg Nederland hebt gehoord. Toch helpen eigenaresse Michèle Reijnen-Häcker en haar medewerkers al 25 jaar lang mensen door heel Nederland aan prachtige haarwerken. Vijf jaar geleden vestigde de van oorsprong Amsterdamse pruikenmaakster zich in Volendam en sindsdien wordt haar salon aan huis ook goed bezocht.

Door Leonie Veerman

Tegenover een ruime kaptafel staan een aantal pruiken uitgestald op dummy’s. Verder lijkt het bij binnenkomst alsof je een willekeurige kapperssalon binnenstapt. Toch is het werk dat Michèle doet niet te vergelijken met dat van een normale kapper. Het maken van een prothese of pruik is een nauwkeurige en tijdrovende klus. ,,Het vergt bovendien een groot ruimtelijk inzicht”, vertelt Michèle. ,,Het grootste verschil zit hem echter in de sociale omstandigheden waarin ik werk. Die zijn heel anders dan bij een normaal kappersbezoek.”

,,Wie bij mij op de kappersstoel belandt heeft zijn of haar eigen haar verloren.” Michèle is even stil. ,,Vergis je niet. Dat heeft een grote emotionele impact op mensen. Bovendien zijn veel van mijn klanten erg ziek. Het mooie van mijn werk is dat ik hen onder deze moeilijke omstandigheden iets moois kan meegeven. In de vorm van haar probeer ik het verdriet om te polariseren naar blijdschap.”

,,Voor Michèle neemt dit therapeutische aspect van haar vak een zeer belangrijke plaats in. ,,Ik geloof dat je met het uiterlijk ook het innerlijke positief kan beïnvloeden. Misschien denken veel mensen dat een pruik alleen maar een fijn hulpmiddel is om je ziekte mee te verbloemen, maar een pruik kan veel meer zijn dan dat. Als pruikenmaker wil ik er voor zorgen dat het zelfbeeld van mijn klanten heelt.”

‘Een pruik is niet

alleen een fijn hulpmiddel

om je ziekte mee

te verbloemen;

ik wil er voor zorgen

dat het zelfbeeld

van mijn klanten heelt’

Klanten die hun haar verloren hebben door chemo behandelingen of bestraling, hebben een hele hoop te verduren gehad voordat ze bij Michèle op de stoel belanden. Het moment dat ze voor de spiegel plaatsnemen, is dan vaak zeer heftig. Michèle: ,,Op dat moment worden ze op een directe en meedogenloze manier geconfronteerd met hun ziekte. In de klinische omgeving van het ziekenhuis is alles gericht op het bestrijden van de ziekte, maar hier zitten ze in een alledaagse omgeving voor een spiegel en wordt opeens duidelijk dat je niet meer de gezonde en zorgeloze persoon bent die je altijd was. Voor die mensen is het belangrijk om weer een stukje van hun oude ik terug te krijgen.”

Sommige klanten van Michèle zijn hun haar voorgoed verloren. Bijvoorbeeld door een aandoening als Alopecia Lichen Plano Pilaris, waarbij de haarzakjes kunnen verstenen. ,,Dan geldt vaak een heel ander soort verdriet”, vertelt Michèle. ,,Dit is een psychologische klap die een grote hap uit de eigenwaarde kan nemen. Met deze klanten probeer ik samen een pruik te ontwerpen die een hernieuwd gevoel van kracht uitstraalt. Zodat ze met opgeheven hoofd de deur uitlopen en weer trots kunnen zijn op wie ze zijn.”

Michèle ziet haar vak als een combinatie van maatschappelijk werk, zorgverlening en haarwerk. ,,Het is echt een heftig traject waarbij sommigen klanten ook veel emotionele steun nodig hebben. Wanneer de pruik eenmaal af is en wordt opgezet, zit er iemand anders voor de spiegel. Met deze nieuwe identiteit wordt de ziekte een stukje naar de achtergrond geplaatst. Die ‘nieuwe ik’ is iets waar mijn klanten erg veel kracht uit kunnen putten. Daar ben ik iedere dag weer trots op. In zekere zin kan ik het ‘donkere’ van de ziekte transformeren naar iets ‘lichts’ als mooi haar en een positiever zelfbeeld.”

Samenleving

Michèle werkt voor een zeer uiteenlopende groep mensen. ,,Ik maak haar voor kinderen, ouderen en alles wat daar tussen zit. Ik kom ook over de vloer bij mensen uit alle hoeken van de samenleving. Voor elk van hen probeer ik het perfecte haarwerk te maken. Het is belangrijk dat de pruik volmaakt aansluit bij de gevoelsbeleving en identiteit van de klant. De pruik moet ‘eigen’ voelen, zodat deze zonder belemmeringen wordt gedragen.”

Bij die persoonlijke aanpak moet Michèle rekening houden met een groot aantal factoren. ,,Je kunt een klant niet zomaar een pruik opzetten als een soort harige muts. Dat ziet er niet uit. Elk hoofd heeft wel zeven of acht verschillende maten. Ik neem niet alleen de omvang op, maar bijvoorbeeld ook de maat van voorhoofd naar nek en van oor tot oor. Voor brandslachtoffers waarbij het hoofd gedeeltelijk verbrand is, maak ik vaak een mal van het hoofd, zodat de pruik perfect past. Daarnaast moet ik rekening houden met verschillende haarstructuren Voor kroeshaar hanteer ik bijvoorbeeld een heel andere techniek dan bij fijn haar.”

Michèle maakt zowel pruiken van synthetisch haar, als pruiken van echt haar. Voor de meeste mensen lijkt een pruik van echt haar misschien de beste optie, maar dit is volgens Michèle lang niet altijd het geval. ,,Iedere persoon en situatie vraagt om een ander soort pruik. Als er sprake is van haaruitval door chemotherapie of bestraling adviseer ik altijd het liefst een synthetische pruik. Bij het ondergaan van dergelijke heftige behandelingen is de hoofdhuid vaak te gevoelig voor echt haar. Bij chemotherapie is het transpiratievocht bovendien verontreinigd door medicijnen. Pruiken van echt haar kunnen daardoor beschadigd raken. Bovendien is het dan belangrijk de hoofdhuid goed schoon te houden. Een voordeel van een synthetische pruik is dat deze iedere dag gewassen kan worden.”

Michèle leerde het vak van haar vader, een topkapper en haarwerker die ook haarprotheses en pruiken maakt. ,,Je zou het nu niet meer zeggen maar eigenlijk was het pruiken maken een typisch mannenberoep. Vroeger droegen vooral notabele heren pruiken, die traditie zag je nog lang terugkomen in de rechtbank. De kennis van de pruikenmaker ging dan over van man op man. En in mijn geval gelukkig uiteindelijk op vrouw.”

‘Ik noem het

altijd ‘bezield

haar maken’’

De manier waarop Michèle haar vak uitoefent verschilt nogal van hoe de mannen in haar vak te werk gaan. ,,Ik noem het altijd ‘bezield haar maken’. Niet alleen de persoonlijke aanpak die ik erop nahoud is uniek te noemen, ook de intenties die ik hanteer. Het pruiken maken is een zeer specialistisch beroep en daar hoort ook de juiste maatschappelijke verantwoordelijkheid bij.”

Michèle vindt dat iedereen een goede pruik verdient. ,,Dat is mijn kracht: wat je budget ook is, ik kan een goed haarwerk voor je maken. Met mijn technische ervaring kan ik ook van standaard haarwerk maatwerk maken. zodat ook voor mensen met een lichtere portemonnee een prachtig resultaat mogelijk is. Ik ben officieel erkend als landelijke zorgverlener dus met een verwijzing van de huisarts kom je bij alle verzekeringsmaatschappijen in aanmerking voor een vergoeding. De hoogte daarvan is natuurlijk afhankelijk van het verzekeringspakket, maar bij sommige kom je al een heel eind.”

Pruiken Thuiszorg Nederland groeide in de loop der jaren uit tot een flinke organisatie met een groot aantal medewerkers. Ook Michèle’s man is actief in het bedrijf. ,,Zonder hem zou ik nooit zover gekomen zijn”, zegt Michèle. “Hij is het stille type dat vaak op de achtergrond blijft, maar ondertussen is hij een onmisbare schakel in het geheel. Hij regelt eigenlijk alles, met name op logistiek gebied heeft hij ervoor kunnen zorgen dat het bedrijf kon blijven groeien.”

Zoals de naam al doet vermoeden vond de dienstverlening van Pruiken Thuiszorg Nederland in eerste instantie plaats bij klanten thuis. ,,In hun vertrouwde omgeving voelen mensen zich het meest op hun gemak, met name als ze ziek zijn.” Jarenlang reisde Michèle heel Nederland af om haar klanten te bezoeken, totdat ze vijf jaar geleden neerstreek in Volendam. ,,Ik had hier al verscheidene klanten, en op een dag suggereerde een van hen dat ik hier moest komen wonen. ‘Omdat ik hier hoorde’ zei ze. Ze had het perfecte huis al voor me gevonden.”

In eerste instantie wuifde Michèle de opmerking weg, maar uiteindelijk plande ze een bezichtiging in. ,,Zodra ik het huis zag was ik verkocht”, verteld Michèle. ,,Ik kocht het, en daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik wil nooit meer weg hier.”

Atelier

De garage van het nieuwe huis in Volendam werd omgebouwd tot atelier. ,,Uiteraard kom ik ook nog steeds bij klanten thuis als ze dat liever hebben, maar ik merk dat er ook veel mensen zijn die het prettig vinden om hier langs te komen. Ik had nooit verwacht dat het atelier zo populair zou worden. Ik ontvang hier ook geregeld mensen uit de verre uithoeken van Nederland. Dan maken ze er een uitje van, inclusief overnachting.”

Het thuiswerken bevalt Michèle prima. ,,Ik word wat ouder en merk dat ik het prettig vind om niet meer elke dag onderweg te zijn. De nieuwe vorm van werken is weer een nieuw begin om je zelf weer opnieuw uit te vinden. Dat geeft weer energie en nieuwe kansen. Ik merk dat ik volwassener ben geworden en meer tot de essentie ben gekomen van mijn vak en nog beter wil worden.”

Dat Michèle in een dorp als Volendam is beland kan bijna geen toeval zijn. ,,Haarverlies heeft hier toch net iets meer impact op mensen dan ergens anders in Nederland”, vertelt ze. ,,Als je zonder haar de deur uit moet, is dat heftig, maar in een grote stad als Amsterdam ben je overwegend anoniem. Je kunt je voorstellen dat het voor iemand die hier zonder haar door Deen loopt ronduit verschrikkelijk is. In zo’n hechte gemeenschap als deze voel je je al snel bekeken.. Als je je zwak voelt kan dit je echt onzeker maken.. Een goede pruik kan in zo’n geval een wereld van verschil maken.” En Michèle garandeert: ,,Een pruik die ik maak zal niemand opvallen.”

Toch is het ook juist die hechte gemeenschap in Volendam die Michèle erg aanspreekt. ,,Ik vind het prachtig om te zien hoeveel zorg mensen hier voor elkaar dragen. Er is heel veel warmte voor elkaar in moeilijke tijden.” Ook richting Michèle zelf overigens: ,,Mijn klanten zijn me hier zo dankbaar. Ik word overladen door dikke koeken.”

Indrukwekkende verhalen

Achter iedere pruik die Michèle maakt schuilt een indrukwekkend verhaal. Sinds een aantal jaren heeft Pruiken Thuiszorg Nederland ook een Facebookpagina. Michèle: ,,Dit is een bijzonder platform geworden waarop klanten kunnen vertellen over hun pruik en wat deze voor hen betekent. Voor veel klanten is dit een dappere stap, het moment waarop ze zichzelf weer trots durven laten zien aan de buitenwereld. We hadden nooit verwacht dat de posts zoveel positieve reacties zouden opleveren. Al die likes en mooie reacties geven de klant weer erg veel positiviteit en kracht.”

Winactie:

Maak kans één van de 10 feestelijke rood-wit-blauwpruiken voor kermis!

Mail ‘Kermispruik’ naar info@pruikenthuiszorg.nl of like en share Pruikenthuiszorg Nederland op Facebook

Om haar 25-jarig bestaan van Pruiken Thuiszorg Nederland te vieren organiseert Michèle een winactie. Michèle: „Mijn klantenbestand is natuurlijk erg selectief. De pruiken en haarwerken die ik maak heb je eigenlijk alleen nodig bij haarverlies en kaalheid Toch wilde ik graag iets feestelijks organiseren. Ik bedacht me dat kermis voor de deur staat. Dat is natuurlijk hét moment waarop iedereen een pruik kan dragen.”

“Ik geef tien prachtige rood-wit-blauwe kermispruiken weg. Het zijn echte theaterpruiken, dus kwalitatief zijn ze in feite beter dan reguliere feestpruiken. Ze staan niet alleen erg feestelijk maar ook mooi! Om kans te maken op één van deze leuke pruiken hoe je alleen maar een mailtje te sturen naar info@pruikenthuiszorg.nl., of like en share ons op Facebook met een leuke reactie.”

In de week vóór kermis worden alle winnaars bekend gemaakt.