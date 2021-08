Tambourcorps Volendam vraagt om hulp voor voortbestaan

De inkomsten liggen stil, maar de kosten gaan door

,,Wat is Volendammerdag of de Sinterklaasintocht zonder het Tambourcorps?”, vraagt secretaris en jarenlang lid Niek Veerman zich hardop af. De in klederdracht gehulde leden van de culturele vereniging brengen met hun aanwezigheid op de dijk het Volendam van weleer tot leven. ,,Als we op dezelfde voet verder gaan, dreigt deze traditie de komen jaren in gevaar te komen. Daarom hebben vorige week in de helft van Volendam de brief ‘word ook donateur’ in de brievenbus gegooid. De andere helft van het dorp krijgt dezelfde brief in september.”

Door Kevin Mooijer





,,Tambourcorps Volendam is een iconisch onderdeel van het dorp”, begint Niek (23). ,,Officieel bestaat de vereniging 40 jaar, maar voor die tijd was het corps in een andere vorm al jarenlang actief. We hebben zelfs leden die al langer dan 40 jaar lid zijn.” Momenteel telt het Tambourcorps dertien leden. ,,Vorig jaar maart waren we van plan langs de lokale basisscholen te gaan om nieuwe leden te werven, maar vanwege het coronavirus was dat helaas niet mogelijk. Het enthousiasmeren van jongelingen voor ons slagwerk tambourcorps hebben we door moeten schuiven naar komend schooljaar.”

‘Tambourcorps Volendam

is een iconisch

onderdeel van het dorp’

Niek geeft aan dat het moeilijk kan zijn om nieuwe aanwas te vinden voor het Tambourcorps. ,,Het is natuurlijk makkelijker om kinderen iets populairs als voetbal te laten ontdekken, maar we geven niet op. Zelf ben ik namelijk ook op achtjarige leeftijd bij het Tambourcorps gekomen na een wervingsdag destijds op mijn basisschool. We zijn inmiddels vijftien jaar verder en ik ga nog altijd iedere maandag met veel plezier naar de repetitie. We hebben een buitengewoon gezellige ploeg. Zowel optredens als repetities eindigen steevast met een biertje. En dat ondanks dat we op maandagavond repeteren.”

,,Maar dat maandagavondbiertje moeten we helaas ook al een jaar missen”, doelt Niek op een lange periode zonder repetities. ,,Gelukkig heeft onze verhuurder de huur tijdelijk verlaagd tijdens de coronacrisis, waardoor we ons hoofd boven water hebben weten te houden. Maar helaas ziet het er nog niet naar uit dat we binnenkort weer op de bühne staan, dus raken we op zoek naar een andere bron van inkomsten.” De leden van het Tambourcorps verdienen niks aan de vereniging. ,,We hebben kosten als huur, nieuwe instrumenten, bladmuziek laten uitschrijven en het inhuren van een dirigent, maar inkomsten zijn er bijna niet. Voorheen ontvingen we subsidie op basis van het aantal leden. Nu zouden we subsidie moeten ontvangen op basis van evenementen die we organiseren. Vanwege de tijd waarin we leven is dat alleen niet mogelijk.”

‘We hopen dat we

met Sinterklaas

onze klederdracht

weer aan te

kunnen trekken’

Een vaste schare aan sponsoren draagt jaarlijks bij aan het voortbestaan van het Tambourcorps, maar nu wordt noodgedwongen door middel van een brief tevens een beroep gedaan op de potentiële particuliere donateur. ,,Voor optredens krijgen we vaker niets dan iets. En áls we iets verdienen gaat het natuurlijk rechtstreeks naar de verenigingsrekening. Vanwege het uitblijven van inkomsten en doorlopen van alle kosten hebben we er dus voor gekozen om Volendam persoonlijk aan te schrijven. Op de brief die men ontvangen heeft is een QR-code te vinden waarmee men geld zou kunnen doneren. Helaas werkt deze QR-code niet. Onze welgemeende excuses daarvoor. Op de brieven die in september bij de andere helft van het dorp in de brievenbus worden gegooid zal een QR-code staan die wel werkt. Mensen die de brief al ontvangen hebben kunnen op de ouderwetse manier – het bijgeschreven rekeningnummer invoeren - hun steentje bijdragen.”

,,We hopen dat we met de Sinterklaasintocht eindelijk weer eens onze klederdracht aan kunnen trekken, maar we vrezen het ergste. Voor nu richten we ons vooral op het voortbestaan van Tambourcorps Volendam. We willen dolgraag doorgaan met wat we doen. De traditie in stand houden. Mensen moeten weer enthousiast worden over het Tambourcorps. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Bij deze willen wij de donateurs alvast hartelijk bedanken voor de steun en we hopen jullie snel weer te zien op de dijk.”