Laurens Tuip ziet psychische gevolgen coronacrisis

‘De nevenschade is wel heel groot’

Door al het nieuws over corona zouden we bijna de groep mensen vergeten die psychisch extra kwetsbaar is. Psychiater Laurens Tuip heeft vanwege de beperkende maatregelen minder gereedschap tot zijn beschikking om patiënten te behandelen. Daardoor wordt voor hen de terugkeer naar het ‘normale’ leven bemoeilijkt. De Volendammer is beroepshalve gericht op de psychische gevolgen die sociale isolatie met zich meebrengt. Deze zijn volgens hem niet te onderschatten en mogelijk onderbelicht. Er zijn tekenen dat de eenzaamheid onder jongeren en ouderen groot is. De vraag of de maatregelen van het kabinet proportioneel zijn, is voor Laurens daarom moeilijk te beantwoorden.

Door Laurens Tol

Hoe ziet jouw werkpraktijk als psychiater eruit?

,,Ik werk in Franeker in een gesloten kliniek, genaamd ‘De Flinter’. Dit is een van de drie grote klinieken in Friesland. De wat meer chronisch zieke populatie komt bij ons. Er verblijven tussen de 180 en 200 mensen, vaak met langdurige psychotische problemen. De meesten van hen lijden aan schizofrenie of zijn verstandelijk beperkt, in combinatie met verslavingen soms. Sommigen worden snel beter van medicijnen, maar er is ook een deel dat niet beter wordt. Dat is de categorie patiënten waar ik mee werk. Zij lijden echt aan ernstige ziektes, want je bent wel gehandicapt als je bijvoorbeeld stemmen hoort. En daardoor niet kunt functioneren, niet zelfstandig kunt wonen en werken.”