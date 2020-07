De oude Blokwhere leeft alleen nog voort in herinneringen

Als muren konden praten… Maar de sloop van de oude Blokwhere aan de Val van Urk is voltooid. De stenen vergruisd, de bomen verwijderd. De oude basisschool leeft nu alleen nog voort in herinneringen. ,,En dat zijn er heel veel”, zegt directeur Vincent Tol, die meeverhuisde naar de nieuwe Blokwhere, op de Broeckgouw. Het toegangshek, vooraan op de foto, is het enige wat vooralsnog overeind staat. ,,In de afgelopen weken ben ik wel een paar keer bewust gaan kijken, toen er gesloopt werd. Dat geeft een heel apart gevoel.”

Door Eddy Veerman

Het gebouw stond al enige tijd leeg en werd deels ingezet voor antikraak wonen. ,,Begin 2014 werd de nieuwe Blokwhere opgeleverd en we hebben vanaf dat moment rustig de tijd genomen om te verhuizen. Daarna heeft het Don Bosco College er nog drie jaar gebruik van gemaakt.” Vincent Tol zat er vanaf 1985. ,,Ik woon er vlakbij en ontkwam er niet aan, om te aanschouwen wat er met de school gebeurde.”

,,Aanvankelijk werd op het oude adres nog post bezorgd, dus dan haalde ik dat op en kwam er nog wel eens. Later werd ook wel eens gezegd ‘je moet echt even langskomen’, maar dan ligt er toch een drempel. Toen de sloop werd aangekondigd, gaf dat een heel apart gevoel. Sindsdien ben ik ook moeders van oud-leerlingen en oud-leerlingen zelf tegengekomen en klonk het vaak ‘nou, er is weinig over van je schooltje’. Maar dat geldt natuurlijk voor meer mensen die heel lang aan die Blokwhere les hebben gegeven. Inmiddels zit het huidige schooljaar er ook op en toen we met het team het jaar afsloten, werden weer herinneringen opgehaald. Er lagen zoveel herinneringen.”

Elke leerkracht had zijn of haar anekdotes, elk klaslokaal en elke steen een verhaal. ,,We hadden een kind- en oudervriendelijke sfeer. Mensen zeiden in 2014 ook ‘je neemt deze sfeer toch wel mee naar het nieuwe pand’. Maar dat is lastig. Het contact onderling tussen leerkrachten en leerlingen was intenser, je zat met z’n allen op de begane grond en alles zat rondom de aula, dat was het kloppend hart.”

,,Het heeft best een tijdje geduurd, voordat ik dat gevoel terug had in het nieuwe pand. In het huidige gebouw hebben we twee etages en dan is er toch meer sprake van opdeling van het team, dat kun je niet voorkomen. En de jonge ouders van nu staan er, over het algemeen, wat anders in dan toen; iets afstandelijker. Het is een nieuwe generatie, dat maakt de band toch anders.”

,,Een aantal leerkrachten van toen is meegegaan, zoals Jack de Boer, Diane Zwarthoed, Linda Tol, Tiny Mühren, John Molenaar, Gerda Tuijp en Petra Kras. Ook mijn twee ‘rechterhanden’ Anja de Boer en Ingrid Tol verhuisden mee; zij zijn al zo’n twintig jaar hulpouder op de Blokwhere. We hebben nu een jong team. Deze jonge mensen van nu hebben ook andere verplichtingen, destijds bleven we gemakkelijker hangen voor een kop koffie of een zitje. Dat kun je niemand kwalijk nemen, dat heeft te maken met privésituaties en de tijd waarin we leven.”

‘Zelfs tijdens vakanties

liep ik vaak even

naar binnen, ook al had

ik er niets te zoeken.

Gewoon even rondlopen,

de lucht ‘opsnuiven’’

,,Ik spreek nog regelmatig mannen van toen, zoals Jan ‘Vik’ en Fruk Tuijp. Fruk komt nog elke week drie ochtenden naar de nieuwe school, voor leeshulp aan kinderen, wat klusjes en een koppie. Vanaf mijn eerste schooldag als leerkracht in 1975 hebben Fruk en ik samengewerkt, dat schept een band voor het leven.”

,,Als we het dan met de mensen van toen wel eens hebben over de oude Blokwhere, zit een deel van ons team te kijken en hoor je ‘krijgen we dat nou weer?’ Er liggen gewoon veel herinneringen en emoties. De tijd was anders, het onderwijs was minder complex. Maar in de vaart der volkeren moet je mee. We hebben het er wel over gehad om een steen uit de muur van de oude Blokwhere te hakken en die in het nieuwe gebouw te plaatsen, maar dat is er niet van gekomen. We hebben wel het grote beeld van de Heilige Jozef uit de oude Jozefschool aan de Edammerweg meegenomen toen we in de vorige eeuw overgingen naar de oude Blokwhere en datzelfde beeld hebben we ook weer meegenomen naar dit nieuwe gebouw. Dat is nog puntgaaf en heeft al heel wat doorstaan.”

,,Die oude Blokwhere was absoluut mijn tweede thuis. Het was tweehonderd meter van mijn huis, dus tijdens vakanties liep ik ook vaak even binnen, ook al had ik er niets te zoeken. Gewoon even rondlopen, de lucht ‘opsnuiven’ en toch nog even checken of alles nog in orde was.”

Op het terrein van de oude Blokwhere wil Stichting Woning Beheer De Vooruitgang huurappartementen voor starters realiseren.

In het nieuwe gebouw op de Broeckgouw zal Vincent Tol het komend schooljaar zijn onderwijsloopbaan afronden en beëindigen. ,,Na de zomervakantie van 2021 ga ik met pensioen en wordt het tijd het stokje over te dragen aan de nieuwe generatie, met nieuwe inzichten, nieuwe plannen en ideeën.”