‘Als je iets opstart en erin gelooft, dan moet je doorbijten’

De Pieperrace: al vijfendertig keer de start van het vaarseizoen

Op 6 april start voor de vijfendertigste keer de Pieperrace in de haven van Volendam. Toen het evenement begon, namen er slechts enkele schepen deel. Inmiddels is de Pieperrace uitgegroeid tot een begrip en wordt het gezien als de start van het vaarseizoen.

Door Laurens Tol

Jan Veerman (van ’t Gat) is een van de initiatiefnemers van het evenement. Samen met Paulus van den Hogen, Dick Steur en Gerrit Portengen kreeg hij de organisatie van de Pieperrace van de grond.

De wedstrijd op het water is niet vanaf het begin een succes geweest. Jan vertelt: ,,Tijdens de allereerste Pieperrace waren de weersomstandigheden beroerd te noemen. Het regende voortdurend en wij stonden als arme organisatoren onder een afdakje te kijken naar de wedstrijd. Er deden welgeteld vier boten mee. Het was een gebeuren om medelijden mee te krijgen. We hebben toch doorgezet. Als je iets opstart en erin gelooft, dan moet je doorbijten.”

Volendamse Botters naar Leeuwarden

Het idee voor de Pieperrace is ontstaan door een situatie die zich voordeed in de Tweede Wereldoorlog. In die tijd voer een aantal Volendamse botters regelmatig naar Leeuwarden om daar piepers (aardappelen) in te slaan. Het was een tocht die grote risico’s met zich meebracht. Het opgehaalde voedsel was niet alleen bestemd voor eigen gebruik, maar werd ook verspreid naar bijvoorbeeld Amsterdamse ziekenhuizen. De wedstrijd in Volendam is uiteindelijk vernoemd naar deze barre tochten in oorlogstijd.

Het organisatieteam van de eerste Pieperrace bestond naast Jan, onder anderen ook uit Gerrit Portengen (83). De in Weesp woonachtige Gerrit, werd er door de Volendammers bijgehaald, omdat hij al de nodige ervaring had met het organiseren van wedstrijden op het water. Gerrit legt uit:

,,Ik was al jarenlang betrokken geweest bij de organisatie van de Hardzeildagen in Muiden, toen ik werd gevraagd om mee te werken aan het tot stand brengen van de Pieperrace. Inmiddels heb ik aan alle vijfendertig edities van het evenement meegewerkt. Mijn taak bestaat uit het uitzetten van het raceparcours. Dit is specialistisch werk, want je hebt bijvoorbeeld te maken met de wind die altijd weer anders waait. Ik heb het al die jaren met veel plezier gedaan, maar heb toch besloten dat de komende editie mijn laatste wordt. Natuurlijk weet ik dat het lastig word om ‘nee’ te zeggen als ze mij volgend jaar weer vragen, maar de intentie is om na dit jaar te stoppen”.

Gerrit zegt met veel plezier terug te denken aan de prijsuitreiking van de wedstrijd, die hij steeds heeft mogen verrichten. Hij hoopt dat het door hem geschreven ‘Pieperlied’ nog lang zal blijven klinken tijdens de Volendamse zeilwedstrijd.

‘Pieperlied’

De groep organisatoren van de bootwedstrijd is in de loop der jaren regelmatig van bezetting veranderd. Onlangs is het team weer verjongd met de toetreding van Cor Klein als secretaris en Hein Molenaar (Sille) als voorzitter. Hierdoor kan de organisatie van het evenement ook in de toekomst worden gecontinueerd.

Hein vertelt: ,,Ik ben namens de vereniging ‘Behoud de Volendammer Botters’ aangesteld als voorzitter van de organisatiestichting Pieperrace. Deze uitdaging heb ik aangenomen, omdat ik het belangrijk vindt dat dit prachtige evenement georganiseerd wordt. Door mijn affiniteit met de bottervereniging lag dit voorzitterschap voor de hand.”

Op vrijdag 5 april kunnen de deelnemende schepen zich inschrijven in ’t Gat van Nederland, waar op 7 april ook de prijsuitreiking is. Jan vertelt: ,,Op vrijdag 5 april worden de boten in de haven verwacht. Er zullen tijdens het Pieperrace-weekend ook allerlei optredens plaatsvinden, bijvoorbeeld van de fanfare. Mensen die graag een keer mee zouden willen op een schip tijdens de race, kunnen zich aanmelden bij de schippers. Er zijn zeker nog boten waarop mensen kunnen meevaren.”