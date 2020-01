De talentenvijver raakt maar niet leeg

Bij PX kun je niet alleen een instrument leren bespelen, of gebruik maken van bandcoaching, maar heb je ook nog zangcoaching. Twee keer per jaar krijgen de muzikale talenten uit Volendam, onder leiding van Annie Kras en Carola Smit, de gelegenheid om te laten horen hoe het gesteld is met hun vorderingen op zanggebied.

Op zondagmiddag 19 januari was het weer zover. Het was gelukkig lekker druk in de zaal. Het was genieten geblazen met de zangtalenten Geranne Tuyp, Davina Tol, Lisa Mooyer, Lenno Mol, Marleen Sier, Lesley Steur, Nulifar de Vries, Kayleigh en Romy Antunes, Gwen Peek, Sandy Koning, Monique Mooyer, Sharmaine Plat, Angela Tol, Celine Bont, Fam Wilderink en Carina Zwarthoed. De jonge zangtalenten verzorgden topoptredens en we zullen in de toekomst nog veel van ze gaan horen.