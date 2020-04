De Vette naar Quintus

KRAS/Volendam en Collin de Vette gaan uit elkaar. In gezamenlijk overleg is het doorlopende contract van de rechteropbouwer ontbonden.

De Vette kwam afgelopen seizoen over van Wematrans/Quintus en keert daar na de zomer weer terug. In Volendam maakte de schutter 34 doelpunten, waarvan 31 in de BENE-League.

Foto: Fred Mol