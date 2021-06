Bedrijf in Beeld

De Visspecialist wil vishandelaren ontzorgen met kant- en klare maaltijden

Al dertig jaar doet Henry Schilder (vik) de naam van de vishandel in Amstelveen eer aan. Met het oog op de toekomst werkten hij en zoon Ryan een concept uit, waarmee zij collega-viswinkels kunnen bedienen. In de nieuwe multifunctionele ruimte aan de Julianaweg worden kant- en klare maaltijden bereid.

Door Eddy Veerman





Ryan wil net als zijn vader ondernemend zijn: ,,Al jong zei ik dat iets voor mezelf zou willen doen. Ik heb eerst de visschool afgerond, daarna de opnemersopleiding en ik volg nu een koksopleiding. Dat kan ik in dit bedrijf beter tot uiting brengen dan in de viswinkel, aangezien het hier echt gericht is op maaltijden. Ik heb inmiddels veel kennis opgedaan, zodat ik zelf soepen en sauzen kan bereiden.”

Henry: ,,In Amstelveen hebben we sinds jaar en dag de viswinkel. Ryan is de nieuwe generatie en als je toekomstgericht kijkt, merk je dat er een nieuwe behoefte bij de consument groeit. Viswinkels blijven, maar het gaat anders worden. Het verhaal van kant- en klare maaltijden aanbieden loopt her en der al een tijdje en neemt inmiddels een vlucht. De mensen worden wat gemakkelijker, kiezen graag voor een ovenmaaltijd, maar dan wel op niveau en gezond. Zo ontstond de gedachte om de visdetailhandel te kunnen ontzorgen met mooie kant- en klare maaltijden.”

Cirkel

,,Ik zag het bij slagers, die productieruimten verkregen om voor andere slagers producten te verzorgen, om zo de kostprijs te drukken. Ik vroeg Ryan of dat met vis ook toekomst kan hebben op het dorp? Hij was meteen enthousiast. Kwam deze ruimte op ons pad, dus ik zei ‘dan gaan we het gewoon proberen’. Als je het niet probeert, weet je nooit wat het gaat doen. Hij is nu 20 en op diezelfde leeftijd kwam ik in de zaak van mijn vader, stond ik ook op eigen benen. Dus de cirkel is wat dat betreft rond.”

,,Wij hebben nu de ruimte om het vers te bereiden, dan kunnen de vishandelaren het hier halen en kunnen zij zich richten op de verkoop en interactie met de klant.

Voor 11 uur bestellen, dan bereiden wij het en dan kunnen ze het de volgende morgen meenemen.”

Om het business to business-concept onder de aandacht te brengen, nodigde Henry afgelopen week collega-viswinkels en ambulant-personeel uit om te komen kijken en te proeven. ,,We proberen tevens onderscheidende producten te verkopen, die er nog niet of zijn en producten waarmee ze makkelijk uit de voeten kunnen. Ook de basis-convenience-producten, zodat ze van zichzelf iets kunnen toevoegen en maken. Dan is er al een deel van het werk uit handen genomen.”

,,We konden ook nieuwe salades tonen en laten proeven. Er werd enthousiast gereageerd. We zijn tegenwoordig geen concurrenten meer van elkaar en kunnen elkaar zeker versterken als je elkaar iets gunt.”

Beneden in het pand aan de Julianaweg staan de inkoopproducten en er liggen diverse soorten afbakbrood in de vriezer. Boven worden de maaltijden bereid. En staat, naast de steamers en het bak- en ovengedeelte, de Vario Cooking Center, om soepen en pasta’s te bereiden. Alles kan zo worden ingesteld, qua hoeveelheden en tijd, dat de kwaliteit optimaal blijft.”

Groeien

Peter Bruins, voorheen kok in Spaander en de Pompadour, is inmiddels werkzaam in de nieuwe productieruimte. ,,Wij kunnen van elkaar leren”, zegt Ryan. ,,Het lijkt me ook erg leuk om samen gerechtjes te bedenken.”

Henry: ,,Ik geef zelf mijn personeelsleden in de viswinkel ook graag de vrijheid om met nieuwe productideeën te komen. Elke viswinkel heeft wel iets goedlopends of iets specifieks zelf bedacht. Ze hoeven niet ons hele assortiment in de toonbank te leggen. We bieden straks, met de seizoenen mee, telkens een vismaaltijd van de maand aan, om de klant te verrassen.”

Alles kan en gaat straks digitaal. ,,Er komt nog een extra website, waarvoor elke vishandel een code krijgt om te bestellen.” Ryan: ,,Dan zien ze ook meteen het product én hoe het wordt vervoerd. Dat gebeurt uiteraard gekoeld.”

Henry: ,,Wij besparen onszelf tijd in het arbeidsproces, maar dat geldt straks ook voor de vishandelaren. Zij besparen met de kant- en klare maaltijden op personeelskosten en de verpakking. Die bewustwording, dat moet groeien. Zoals wij hopen dat dit idee gaat groeien.” Trots kijkt hij de nieuwe ruimte in. ,,We doen het in stapjes, omdat we met alles een eerste goede indruk achter willen laten.”

Visspecialist gaat ook lunches aanbieden

Henry en Ryan willen tevens een ander publiek gaan bedienen. ,,We gaan tevens lunches verzorgen met luxe broodjes: visgerelateerd, vegetarisch en met kwaliteitsbroodjes met vitello tonato en carpaccio. Via de webshop of met de qr-code kan worden besteld en vervolgens wordt het op de zaak bezorgd. Oók warme kibbeling. Van 11.30-13.30 uur op vrijdag tot 17.00 uur. Mocht het op een ander tijdstip zijn gewenst, dan komen we daar in telefonisch overleg uit. In Amstelveen wordt het online bestellen van de broodjes al heel goed ontvangen.”

Foto: Henry en zoon Ryan tonen heerlijke zalm.

Foto: Ryan bakt de cassave kroepoek.