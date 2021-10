Vertrouwde Bakkerij Pater-producten in AH-assortiment

‘De welbekende flippen blijven binnen handbereik’

Vrijdagmiddag opende Albert Heijn haar eerste vestiging in Edam-Volendam. Om 16.00 uur zag ‘AH De Stient’ officieel het levenslicht. Daarmee eindigt het Deen-tijdperk in Volendam, maar begint tevens een multinational met het verkopen van hoogwaardige producten in de regio. Het West-Friese Bakkerij Pater is verheugd dat zij haar bakkerijproducten kan blijven leveren in het Noord-Holland boven Zaandam. De welbekende ‘Konings-flippen’ blijven daardoor ook in de toekomst makkelijk verkrijgbaar voor de burger uit Edam-Volendam.

Door Laurens Tol





Bakkerij Pater bakt al sinds 1996 op de Volendamse Hyacintenstraat. Het bedrijf nam toen Bakkerij Konings over, dat onder meer bekendstaat om haar warme flippen met boter en suiker. Lange tijd leverde Pater flippen aan Deen. Nu Albert Heijn de filialen van deze stoppende winkelketen overneemt, gaat de bakker uit Avenhorn haar producten daaraan leveren.

Konings tulband

,,Dit wordt de eerste keer dat we ons dagvers brood verkopen onder de AH-vlag”, vertelt commercieel directeur Max Pater. ,,Het is wel mooi dat dit bedrijf zoveel oog heeft voor de lokale gemeenschappen waar het zich vestigt. Twee weken geleden is de eerste Deen in Avenhorn al omgebouwd naar Albert Heijn. Veel specialiteiten die uit de regio komen, blijven in het assortiment van de nieuwe winkels. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld: de krusties, onze duivekaters, het West-Fries brood en de Konings tulband.”

Al meteen bleek Albert Heijn een goede gesprekspartner voor Bakkerij Pater. ,,Het was natuurlijk wel even schrikken toen we hoorden over de overname van Deen, omdat dat een grote klant is van ons. Maar al vrij snel kregen we het vertrouwen van Albert Heijn. Het gesprek kwam snel op gang om ook aan dit bedrijf te gaan leveren. Ze waren gelijk heel enthousiast en wij ook. Het voelde goed van beide kanten.”

Pater is al vele jaren een trotse sponsor van FC Volendam. Nu de deal is gesloten met Albert Heijn, kunnen de vaste afnemers van haar producten blijven genieten. ,,Alle voormalige Deen-winkels boven Zaandam blijven wij beleveren. En in Edam, Volendam, Monnickendam en Marken zullen de Konings-producten in het assortiment blijven. Daardoor blijven de welbekende, handgemaakte flippen binnen handbereik van de Volendammer. Uit mijn hoofd bakt Gerard Tol, de kleinzoon van de oprichter, ze nog zelf. En nog steeds op de Hyacintenstraat. Dat is wel bijzonder.”

Max Pater vindt de fonkelnieuwe Albert Hein-winkels een aanwinst voor de regio. ,,Er komen echt heel mooi winkels voor terug. Alles is pico bello in orde met ruime paden, een mooi assortiment, een fraaie en ruime broodafdeling. Deze is voorzien van mooie ovens. Tot nu toe zijn we daar erg blij mee. Ik ben heel benieuwd hoe de Volendammer hierop gaat reageren.”