Decorstukken van de Sinterklaasshows verplaatst

In de oude sporthal De Seinpaal werd al weken gewerkt aan de decorstukken van de drie Sinterklaasshows. Bart de Boer en Freek Veerman (Schutter), met hulp van Kees Reurs, dragen hier weer zorg voor. Onder andere het Grote Boek en de mijter van de Goedheiligman zijn van platen piepschuim gemaakt en geschilderd.

Maar het is niet meer vertrouwd om deze decorstukken in de oude Seinpaal te laten staan. Al vijf keer is geprobeerd in te breken in de leegstaande sporthal en de angst is niet ongegrond, dat de decorstukken vernield gaan worden door vandalen.

Aan de Hein Schilder Groep werd gevraagd of ze niet tijdelijk een lege loods beschikbaar hadden. Hier werd meteen medewerking aan verleend en aan de Christiaen Huygensstraat mogen nu de decorstukken opgeslagen worden in een bedrijfspand.