Deel Meerzijde wordt herbestraat

Maandagmorgen is gestart met het herbestraten van een deel van de Meerzijde. Vanaf de afrit bij het Gele Bruggetje (voor de huisnummers 9 tot 15) wordt het wegdek opgeknapt. Dit deel was in slechte staat en zat vol met kuilen.

De bestrating van de rest van de Meerzijde is nog in goede conditie. Door medewerkers van stratenmakersbedrijf Hennephof en Jonk wordt de klus uitgevoerd. Nadat ’s morgens vroeg de klinkers waren verwijderd werd vervolgens zand aangevoerd en uitgevlakt en kon het bestraten beginnen. De verwachting is dat de klus ongeveer een week in beslag gaat nemen.