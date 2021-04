Denso Kasius ‘Man of the Match’

Vrijdag speelde FC Volendam thuis tegen koploper SC Cambuur. Het werd een kansloze 0-3 nederlaag voor de mannen van trainer Wim Jonk.

Tegen het einde van de wedstrijd maakte stadionspeaker Jack Mühren de ‘Man of the Match’ aan Volendam-kant bekend. Door de supporters, die thuis de wedstrijd live op ESPN konden bekijken, was Denso Kasius verkozen tot beste speler.

Hij kreeg een bos bloemen van Bloembinderij Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk aangeboden.