Derde Klaphekfestival 2019

Vandaag vindt alweer voor de 11e keer het 3e Klaphekfestival plaats in het Boelenspark in Volendam. Het thema is dit keer muziek uit de 90’s”.

Het festival is geopend door de band On Drave en de weersomstandigheden zijn best wel aardig te noemen. Dus houdt u van muziek, komt naar het park. Het spektakel duurt tot 21.30 uur en er is ook volop vermaak voor de kinderen!