Derde plaats voor Marit Beets op Miss Cosmopolitan World verkiezing

Vrijdag 25 oktober won de negentienjarige Marit Beets de derde plaats tijdens de finale van de Miss Cosmopolitan World verkiezing in Maleisië. De Volendamse schone won daarnaast ook de titel Miss Lifestyle. Marit: „Mijn doel is bereikt! Ik ben er enorm trots op dat ik een podiumplek in de wacht heb kunnen slepen voor ons kikkerlandje.”

Door Leonie Veerman

Marit is drie weken in Maleisië geweest waar ze met 32 andere missen van over de hele wereld streed om de titel Miss Cosmopolitan World. Het gezelschap reisde door Kuala Lumpur, Pehang en Penang en tijdens een druk programma werd Marit beoordeeld op haar intelligentie, algemene kennis, karakter, visie en schoonheid.

,,Het was in het begin wel even wennen”, vertelt ze. „Iedere dag stond de wekker om 5:30 uur en kwamen we pas weer rond 2:00 uur thuis. En dat terwijl je jezelf constant van je beste kant moest laten zien. Dat was erg pittig, ik draaide echt op standje ‘overlevingsmodus’.”

De combinatie van het warme klimaat, exotische eten, andere cultuur en het weinige slaap zorgde er in eerste instantie voor dat Marit last van heimwee had. „Maar na de eerste week was dat gevoel compleet verdwenen en ging ik er vol tegenaan.”

Er viel voor Marit genoeg te genieten. „Het programma zat boordevol persconferenties, sponsorbezoekjes, leuke uitjes en charity gala’s. We hebben onder andere bezoekjes gebracht aan een safaripark en een waterpark en een weeshuis en we hebben dozen met eten gebracht bij mensen die het financieel moeilijk hebben.”

De finale in het Marriott Hotel in Putrajaya was live te volgen via een livestream. Voor Marit was deze avond het absolute hoogtepunt van haar avontuur. „De finale mocht dan wel vijf (!) uur duren, ik vond het fantastisch om op het podium te staan en de jury te veroveren met mijn kwaliteiten.” Na een ronde in het Maleisische nationale kostuum, een bikinironde, een galaronde en een vragenronde werd Marit gekroond als second runner up (derde plaats). De 28-jarige Priya Rani Lama uit Nepal won de missverkiezing. De tweede plaats was voor een 19-jarige schone uit Maleisië.

Tijdens de missverkiezing werd Marit ondersteund door Kimberley IJsbrandij, die vorig jaar de 5e plek behaalde in de Miss Cosmopolitan World verkiezing. Kimberly spreekt met lovende woorden over de Volendamse Marit: „Marit heeft deze overwinning meer dan wie dan ook verdiend, zij heeft niet alleen mij, maar ook de rest van Nederland, en vooral Lotte heel erg trots gemaakt.”

Eerder dit jaar verloor Marit plotseling haar beste vriendin Lotte van der Zee. Marit en Lotte ontmoetten elkaar in 2017 tijdens hun deelname aan de Miss Teenager Universe verkiezing, waarbij Lotte uiteindelijk won en Marit derde werd. Sindsdien waren de twee erge goede vriendinnen. Afgelopen februari kwam de twintigjarige Lotte onverwacht te overlijden. Haar dood heeft een grote impact gemaakt op Marit.

Met de moeder van Lotte heeft Marit nog altijd goed contact. Van haar mocht Marit enkele jurken, sieraden en accessoires lenen die Lotte heeft gedragen tijdens haar verkiezingen. „Zo kon Lotte er toch nog een beetje bij zijn”, zegt Marit. En dat was Lotte zeker, want direct nadat Marit werd gekroond, droeg zij haar titel op aan haar overleden vriendin: „Lotte, deze titel is voor jou!”

Afgelopen zaterdag (Allerzielen) werd tijdens het NPO2 programma ‘Voor wie steek jij een kaarsje op?’ ook aandacht besteedt aan het overlijden van Lotte. Te zien was hoe Lotte ook werd herdacht tijdens de Miss Beauty of the Netherlands verkiezing. Ook tijdens die herdenking droeg Marit Beets een jurk van haar vriendin.



Benieuwd naar Marit’s avontuur?

Tijdens haar avontuur in Maleisië heeft Marit volop gefilmd en gevlogd. Haar video’s en foto’s van de missverkiezing zijn te vinden op haar YouTube kanaal: Marit Beets en Instagram: Maritbeets.