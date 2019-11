Derde zege op rij voor FC Volendam

FC Volendam won vrijdagavond dik verdiend van Jong FC Utrecht. De ploeg van trainer Wim Jonk schoot flitsend uit de startblokken. In de 2e minuut knalde Jari Vlak de bal op de lat en even later kreeg Nick Doodeman een grote kans.

De bal ging net voorlangs het doel. FC Volendam was de eerste 20 minuten heer en meester en speelde prima combinatievoetbal. Helaas bleven de doelpunten uit. Ook in de tweede helft was Volendam de betere ploeg. In de 57e minuut kwam er loon naar werken. Uit een strakke voorzet van Jari Vlak knalde Martijn Kaars de bal loeihard in de touwen.

FC Jong Utrecht zette hierna wel aan, maar echte kansen kreeg het niet. FC Volendam wel, maar de ploeg verzuimde verder afstand te nemen. Het werd zo een verdiende zege zodat FC Volendam naar de tiende plaats is gestegen.