Overleden

Dhr. H. Tol

Beetje bij beetje heb je ons verlaten, we konden niet zo goed meer met je praten. Je was op een gegeven moment zo teer, de man van vroeger was je niet meer. Maar nu je voorgoed bent heengegaan, zeggen wij dank je voor alles wat je hebt gedaan

Na een dierbaar leven voor degenen die hij liefhad, heeft hij nu de rust gevonden die hij heeft verdiend. Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor de vele mooie jaren samen met hem, delen wij u mede dat, op de leeftijd van 84 jaar en voorzien van het H. Sacrament der Zieken van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze (schoon)vader en bap.

Henk Tol

Echtgenoot van Betje Zwarthoed

* 31-03-1938 ~ † 29-08-2022

E.C.T. Tol-Zwarthoed

Nel en Dick

Bianca en Rick

Amy

Johan

Robin

Winfried en Manuela

Rik

Bo

Alice en Quido

Kees

Suzanne en Joep



Henk is overgebracht naar Nicodemus Familiekamer 1 “De Thuiskomst”aan de C.J. Conijnstraat 6 te Volendam. Hier is maandag, dinsdag en woensdag van 17:00 tot 20:00 uur gelegenheid om afscheid van hem nemen en ons te condoleren.



De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 1 september om 13:30 uur in de Vincentiuskerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar. Na afloop ontmoeten wij u graag nog in Hotel-Restaurant Le Pompadour aan de Haven 142 te Volendam.

Wij vertrekken donderdag om 13:15 uur met een lopende stoet naar de Vincentiuskerk.



Correspondentieadres:

Mw. E.C.T. Tol-Zwarthoed

Haven 48

1131 ES Volendam



Klik HIER om de advertenite in hoge resolutie te bekijken.