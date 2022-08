Overleden

Dhr. P. Bakker

‘Humor tijdens momenten van vertwijfeling is onmisbaar om de ontspanning terug te vinden en te resetten, constateerde ik.

Een grap werkt relativerend en zuiverend op het gemoed. Niemand ontkomt aan de dood, wees maar voorbereid!’ Peter Bakker

Tot ons intense verdriet heeft onze innig geliefde, inspirerende en dappere echtgenoot, vader en grootvader de oneerlijke strijd uiteindelijk toch verloren.

Peter Bakker

Amsterdam, 10 mei 1948 - Edam, 26 augustus 2022

Rosalinde Bakker-Rens

Nina Bakker en Sebastiaan

Deus

Maartje Bakker en Frederik

Dana, Sophie, Clarice

Peter is bij Sereen, Voorhaven 139 in Edam. Bezoek is mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor een tijdsblok reserveren via

www.vrouwenvansereen.nl/peter-bakker of telefonisch op 0299 372 740.

We nemen samen afscheid van Peter op vrijdag 2 september om 10.30 uur de Grote Kerk van Edam, ingang Grote Kerkstraat 59.

Er is gelegenheid om ons te condoleren vanaf 10.10 uur.

Na de bijeenkomst is er gelegenheid om na te praten en wat te eten en drinken in het koordeel van de Grote Kerk.

Rond 13.30 uur brengen we Peter met onze familie naar Crematorium Purmerend.

Correspondentieadres:

Nieuwehaven 46

1135 VK Edam

fam.bak@hetnet.nl - 0299 372 740



Klik HIER om de advertenite in hoge resolutie te bekijken.