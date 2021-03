Diamond League lonkt voor Jessica Schilder

Sinds haar kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio, komt er van alles op atlete Jessica Schilder af. Door haar vijfde plaats tijdens het EK en haar fantastische worp, waarmee de kogelstootster uit Volendam met liefst 19 centimeter de olympische limiet overschreed, is haar leven snel aan het veranderen.

Door Ringen om Volendam





Jessica Schilder: ,,Nog voor het EK heeft de Atletiekunie voor mij een zogenaamde atletenmanager geregeld, die mij op interessante wedstrijden moet zien te krijgen. Dat was op dat moment hard nodig, omdat mijn ranking op de Internationale lijst nog niet heel hoog was. Ik kreeg Joan Avé van Global Sports Management, het bureau van Jos Hermens en Ellen van Langen, toegewezen en we spraken af om na het EK het programma door te nemen. Ze vertelde me dat, dankzij mijn pr van 18.27m, ik aan leuke wedstrijden kon meedoen. Niet lang na dit korte telefonische gesprek stootte ik 18.69m op het EK en meteen belde Joan me op om direct na het EK af te spreken. Er was haast bij.”

De impact van haar geweldige prestatie werd dus meteen duidelijk. Schilder: ,,Ook Charles van Commenée, hoofdcoach van de Atletiekunie, kwam de dag na mijn limietstoot vragen hoe mijn planning er richting Tokio uit zag. Natuurlijk had ik daar nog geen benul van en vertelde over meedoen aan de Gouden Spike en Ter Specke Bokaal, waarop hij reageerde: ‘Die zijn leuk, maar om erbij te doen’.”

Wat Van Commenée bedoelde, werd na terugkeer in Nederland duidelijk, toen de jonge Volendamse voor het eerst haar nieuwe manager ontmoette. Schilder: ,,Joan vertelde, dat als de prachtige Diamond League wedstrijden dit jaar doorgaan, ik ook aan de start mag verschijnen. Dit is, net als de Spelen, van jongs af aan een droom van mij geweest.”

De Diamond League bestaat uit veertien wedstrijden, die over de hele wereld verspreid zijn. Bekend zijn vooral de Grand Prix’ in Stockholm, Parijs, New York, Sjanghai, Zürich, Oslo, Londen, Rome en de Ivo van Damme Memorial in Brussel. Per wedstrijd is er tussen de 8000 dollar (1ste plaats) en 500 dollar (8ste plaats) te winnen, terwijl de winnaar van het algemeen klassement (per onderdeel) 70.000 dollar ontvangt. Kortom, door haar deelname aan dit internationale circuit hoort Jessica Schilder er nu serieus bij. De Volendamse: ,,Tot vorig jaar waren de Golden Spike en Ter Specke Bokaal mijn hoogtepunten in het seizoen, nu zullen dat hopelijk de Diamond Leagues en Continental Tours zijn.”

Naast wedstrijden op het hoogste niveau, wordt ook haar voorbereiding richting Tokio verscherpt. Schilder: ,,Ik word nu om de week op Papendal verwacht om te trainen met de ‘bondscoach werpen’ en in de klimaatruimte te oefenen, waar de temperatuur en omstandigheden in Tokio worden nagebootst. Het gaat inderdaad allemaal wel heel snel, maar ik geniet er wel van. Hier doe je het voor.”